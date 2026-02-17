< sekcia Ekonomika
Región Vysokých Tatier dosiahol v návštevnosti za 2025 významný míľnik
Podľa údajov Štatistického úradu SR vlani dosiahol počet návštevníkov úroveň z roku 2019.
Autor TASR
Vysoké Tatry 17. februára (TASR) - Vysoké Tatry dosiahli v minulom roku významný míľnik a prekonali úroveň návštevnosti spred šiestich rokov. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková informovala, že podľa údajov Štatistického úradu SR vlani dosiahol počet návštevníkov úroveň z roku 2019, ktorý bol doteraz považovaný za najúspešnejší v turizme.
V rámci kľúčových okresov Poprad a Kežmarok evidujú za minulý rok 912.000 ubytovaných návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast o približne deväť percent. Rast počtu hostí je pritom rýchlejší než rast prenocovaní, ktorých bolo v minulom roku 2,45 milióna. Je to zhruba rovnaká hodnota ako pred pandémiou. Zvyšovanie priemerného počtu prenocovaní na jedného hosťa predstavuje jednu z hlavných výziev pre destináciu. „Počet prenocovaní sa zásadne nezvýšil. Práve zahraniční návštevníci však môžu tento vývoj pomôcť vyvážiť, keďže zvyčajne prichádzajú na dlhší čas a prispievajú tak k predĺženiu priemernej dĺžky pobytu,“ vysvetlila Blašková.
Číslo jeden v návštevnosti sú stále Slováci a ich počet oproti roku 2024 narástol o šesť percent. Ide o najvyššie hodnoty za celé sledované obdobie, čo podľa riaditeľky potvrdzuje silnú a stabilnú pozíciu domáceho trhu. Oproti rekordnému roku 2019 najviac narástli počty návštevníkov z Poľska, Litvy, Rumunska či Maďarska. Naopak o 22 percent klesol počet českých klientov.
Pre širší región sú podľa Blaškovej výsledky ešte priaznivejšie, a to vďaka koordinovaným a spoločným aktivitám Tatier a Liptova, najmä na trhoch vo Veľkej Británii, Rumunsku a krajinách Pobaltia. „Výrazný posun na zahraničných trhoch nie je náhodný, je výsledkom nášho dlhodobého marketingového úsilia,“ pripomenula Blašková s tým, že cielené kampane, účasť na zahraničných veľtrhoch, spolupráce s partnermi i dôsledná komunikácia značky Vysoké Tatry prinášajú merateľné výsledky. „Vnímame to ako potvrdenie správne nastaveného smerovania regiónu a záväzok pokračovať v práci aj ďalej,“ dodala. Správy sú podľa nej pozitívne nielen pre Tatry, ale pre celú krajinu a potvrdzujú význam kontinuálneho posilňovania slovenskej značky v zahraničí, pre ktoré sme stále skrytým a nepoznaným „pokladom Európy“.
Aj napriek dosiahnutému míľniku návštevnosti Tatranci nehovoria o rekordoch. Stále existujú mimosezónne obdobia, v ktorých je podľa Blaškovej priestor na ďalší rast. Pozitívne výsledky sú pre podnikateľov v cestovnom ruchu motiváciou pokračovať v systematickej práci na predlžovaní sezóny, zvyšovaní kvality služieb a posilňovaní konkurencieschopnosti. Ďalšou výzvou je aj jednodňová návštevnosť, ktorá je dôležitá pre strediská, atrakcie a služby. Blašková pripomína, že január 2026 ukázal negatívny trend a pokles jednodňových návštevníkov. „Naším cieľom nie je krátkodobý výkyv, ale stabilný a udržateľný rast. Rozširujeme spektrum krajín, z ktorých návštevníci prichádzajú, a tým posilňujeme dlhodobú stabilitu regiónu,“ uzavrela Blašková.
V rámci kľúčových okresov Poprad a Kežmarok evidujú za minulý rok 912.000 ubytovaných návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast o približne deväť percent. Rast počtu hostí je pritom rýchlejší než rast prenocovaní, ktorých bolo v minulom roku 2,45 milióna. Je to zhruba rovnaká hodnota ako pred pandémiou. Zvyšovanie priemerného počtu prenocovaní na jedného hosťa predstavuje jednu z hlavných výziev pre destináciu. „Počet prenocovaní sa zásadne nezvýšil. Práve zahraniční návštevníci však môžu tento vývoj pomôcť vyvážiť, keďže zvyčajne prichádzajú na dlhší čas a prispievajú tak k predĺženiu priemernej dĺžky pobytu,“ vysvetlila Blašková.
Číslo jeden v návštevnosti sú stále Slováci a ich počet oproti roku 2024 narástol o šesť percent. Ide o najvyššie hodnoty za celé sledované obdobie, čo podľa riaditeľky potvrdzuje silnú a stabilnú pozíciu domáceho trhu. Oproti rekordnému roku 2019 najviac narástli počty návštevníkov z Poľska, Litvy, Rumunska či Maďarska. Naopak o 22 percent klesol počet českých klientov.
Pre širší región sú podľa Blaškovej výsledky ešte priaznivejšie, a to vďaka koordinovaným a spoločným aktivitám Tatier a Liptova, najmä na trhoch vo Veľkej Británii, Rumunsku a krajinách Pobaltia. „Výrazný posun na zahraničných trhoch nie je náhodný, je výsledkom nášho dlhodobého marketingového úsilia,“ pripomenula Blašková s tým, že cielené kampane, účasť na zahraničných veľtrhoch, spolupráce s partnermi i dôsledná komunikácia značky Vysoké Tatry prinášajú merateľné výsledky. „Vnímame to ako potvrdenie správne nastaveného smerovania regiónu a záväzok pokračovať v práci aj ďalej,“ dodala. Správy sú podľa nej pozitívne nielen pre Tatry, ale pre celú krajinu a potvrdzujú význam kontinuálneho posilňovania slovenskej značky v zahraničí, pre ktoré sme stále skrytým a nepoznaným „pokladom Európy“.
Aj napriek dosiahnutému míľniku návštevnosti Tatranci nehovoria o rekordoch. Stále existujú mimosezónne obdobia, v ktorých je podľa Blaškovej priestor na ďalší rast. Pozitívne výsledky sú pre podnikateľov v cestovnom ruchu motiváciou pokračovať v systematickej práci na predlžovaní sezóny, zvyšovaní kvality služieb a posilňovaní konkurencieschopnosti. Ďalšou výzvou je aj jednodňová návštevnosť, ktorá je dôležitá pre strediská, atrakcie a služby. Blašková pripomína, že január 2026 ukázal negatívny trend a pokles jednodňových návštevníkov. „Naším cieľom nie je krátkodobý výkyv, ale stabilný a udržateľný rast. Rozširujeme spektrum krajín, z ktorých návštevníci prichádzajú, a tým posilňujeme dlhodobú stabilitu regiónu,“ uzavrela Blašková.