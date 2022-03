Regionálna správa ciest plánuje zistiť poruchy niektorých mostov

Banská Bystrica 11. marca (TASR) – Banskobystrická regionálna správa ciest plánuje zistiť poruchy mostov na cestách druhej a tretej triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Ako uvádza, celková predpokladaná hodnota zákazky je 258.140 eur bez DPH. Identifikácia mostných objektov sa člení na desať častí. Obstarávanie sa netýka projektu financovaného z fondov Európskej únie.



Podľa oznámenia patria do predmetu zákazky napríklad dva mosty v okrese Detva a jeden a v katastri obce Píla v Lučeneckom okrese. Sú to tiež mosty v okresoch Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, v katastri mesta Krupina, obce Muráň a aj dva v okrese Rimavská Sobota. Do zoznamu patrí tiež most nad železničnou traťou Zvolen - Margecany.



Miestom vykonania komplexnej diagnostiky je každý most samostatne. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 4. apríla a kritériom na ich vyhodnotenie je cena.