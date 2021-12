Regionálne autobusy v Bratislavskom kraji jazdia v obmedzenom režime

Bratislava 9. decembra (TASR) - Regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji, ktorú zabezpečuje dopravca Arriva, naďalej jazdí v obmedzenom režime. Informuje o tom Bratislavská integrovaná doprava, koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) s tým, že situácia s výpadkami spojov sa však postupne zlepšuje.



"Aktuálna vypravenosť spojov sa pohybuje na úrovni okolo 75 percent oproti normálnemu stavu. Odporúčame preto cestujúcim naďalej sledovať webovú stránku dopravu Arriva," uviedla hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.



Arriva má od polovice novembra, keď začala prevádzkovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, problém s nedostatkom vodičov. Chýbalo jej ich okolo 100. Prejavuje sa to vo výpadkoch viacerých spojov. BSK bude dopravcu za to sankcionovať. Pokuty majú pribúdať každým dňom, pokiaľ nebude dosiahnutá 95-percentná dopravná obslužnosť. Dopravca od začiatku deklaruje snahu problém vyriešiť. Nových vodičov sa snaží prilákať aj na vysoký náborový príspevok. Šoférov zháňa i v zahraničí. Výpadky sa mu však doteraz nepodarilo naplno odstrániť.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorý od dopravcu žiada, aby problém vyriešil, 3. decembra oznámil, že Arriva sa dohodol s bývalým dopravcom Slovak Lines na spolupráci formou subdodávky. Odhaduje, že najneskôr do Vianoc sa situácia s prímestskou autobusovou dopravou v Bratislavskom kraji dostane do normálu.



Arriva a Slovak Lines spoločné rokovania potvrdili, avšak podpísanie písomnej dohody ešte nie. Arriva podotkla, že v rokovaniach s dopravcami, ktorí deklarujú, že vedia zabezpečiť vodičov, pokračujú. "Verejnosť budeme o podrobnostiach dohody informovať až potom, čo k nej dospejeme a podpíšeme zmluvy," uviedol dopravca.