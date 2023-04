Regionálnu dopravu v Nitre posilnilo 43 nových autobusov

Nitra 28. apríla (TASR) - Regionálnu autobusovú dopravu v Nitrianskom samosprávnom kraji posilnilo 43 nových autobusov. Do užívania ich v piatok odovzdal poskytovateľ dopravy spoločnosť Arriva. Podľa slov generálneho riaditeľa Arriva Nitra a Arriva Nové Zámky Silvestra Zemesa výška investície predstavuje 8,7 milióna eur.



Regionálnu autobusovú dopravu v Nitrianskom kraji aktuálne zabezpečuje 428 autobusov, ktorých vekový priemer prevyšuje osem rokov. Nové autobusy výrazne neznížia vekový priemer vozového parku. Spolu s pripravovanou investíciou, nákupom ďalších 38 nízkopodlažných autobusov, však klesne vekový priemer vozového parku približne o jeden rok, skonštatoval Zemes. Nové autobusy v hodnote 8 miliónov eur by mali začať premávať v októbri tohto roka.



Autobusy zabezpečujúce prímestskú autobusovú dopravu v Nitrianskom kraji najazdia ročne na základe zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 22 miliónov kilometrov. Na jeden autobus tak pripadá ročne zhruba 45.000 najazdených kilometrov. Autobusy prepravia za rok 12 až 13 miliónov cestujúcich. "Počas pandémie sme zaznamenali veľký výpadok, no posledné mesiace evidujeme nárast zhruba 20 percent oproti minulému roku a vyťaženosť autobusov narastá," zhodnotil Zemes.



Nové autobusy Iveco Crossway Line 12M majú 50 miest na sedenie a 36 miest na státie. Ich výbava zahŕňa svetelné tabule s označením spoja, klimatizáciu, kamerový systém a LCD panely pre lepšiu orientáciu a informovanosť cestujúcich. Súčasťou vozidla je bezdrôtové pripojenie na internet cez WiFi a USB porty. Signalizačné tlačidlá, ktorými cestujúci dávajú znamenie vodičovi, sú označené aj Braillovým písmom.