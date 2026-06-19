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Regionálnu značku kvality Produkt Liptova získali výrobcovia medu
Novým držiteľom značky sa stalo Včelárstvo Poliak z podhoria Západných Tatier, ktoré už viac ako desaťročie produkuje lesné medy.
Autor TASR
Východná 19. júna (TASR) - Regionálna značka kvality Produkt Liptova sa po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu v roku 2026 rozrástla o dvoch nových lokálnych výrobcov. Ako TASR informovala manažérka pre komunikáciu a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová, miestom piatkovej certifikácie bola farma vo Východnej.
Novým držiteľom značky sa stalo Včelárstvo Poliak z podhoria Západných Tatier, ktoré už viac ako desaťročie produkuje lesné medy. Certifikáciou úspešne prešli aj ručne vyrábané sviečky zo včelieho vosku od spoločnosti Beeplan. Rodinná firma s viac než 32-ročnou tradíciou vo včelárstve premieňa prírodný včelí vosk na sviečky.
Značka od piatka združuje už 19 výrobcov. „Produkt Liptova nie je len označením kvality. Je to príbeh ľudí, ktorí svojou prácou zachovávajú tradície, zveľaďujú región a vytvárajú produkty s jedinečným miestnym pôvodom. Teší nás, že sa do rodiny certifikovaných výrobcov pridávajú ďalší dvaja producenti, ktorí splnili vysoké nároky na kvalitu a regionálnu identitu,“ uviedla riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.
Po slávnostnej certifikácii organizátori pripravili popoludnie pre rodiny s deťmi a verejnosť. Návštevníci ochutnávali regionálne Produkty Liptova a spoznávali život na farme zblízka. „Nechýbali obľúbené farmárske aktivity, ako skákanie do sena, slalom s fúrikom či kŕmenie ovečiek. Súčasťou podujatia boli aj remeselné workshopy, ako paličkovanie, výroba sviečok z včelieho vosku, miešanie bylinkových čajov, razba do kože, plieskanie bičom či hra na tradičných ľudových nástrojoch,“ doplnila Šarafínová.
Značka Produkt Liptova už päť rokov oceňuje výrobky, ktoré vznikajú priamo v regióne, nesú v sebe vysoký podiel remeselnej práce, rešpektujú tradičné postupy a prinášajú pridanú hodnotu pre návštevníkov aj obyvateľov Liptova. Vznikla v roku 2021 ako spoločná iniciatíva OOCR Region Liptov, Klastra Liptov, miestnej akčnej skupiny (MAS) Horný Liptov a MAS Dolný Liptov. Jej cieľom je podporovať lokálnych výrobcov a zároveň ponúknuť návštevníkom regiónu autentické produkty, ktoré reprezentujú charakter a tradície Liptova.
Novým držiteľom značky sa stalo Včelárstvo Poliak z podhoria Západných Tatier, ktoré už viac ako desaťročie produkuje lesné medy. Certifikáciou úspešne prešli aj ručne vyrábané sviečky zo včelieho vosku od spoločnosti Beeplan. Rodinná firma s viac než 32-ročnou tradíciou vo včelárstve premieňa prírodný včelí vosk na sviečky.
Značka od piatka združuje už 19 výrobcov. „Produkt Liptova nie je len označením kvality. Je to príbeh ľudí, ktorí svojou prácou zachovávajú tradície, zveľaďujú región a vytvárajú produkty s jedinečným miestnym pôvodom. Teší nás, že sa do rodiny certifikovaných výrobcov pridávajú ďalší dvaja producenti, ktorí splnili vysoké nároky na kvalitu a regionálnu identitu,“ uviedla riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.
Po slávnostnej certifikácii organizátori pripravili popoludnie pre rodiny s deťmi a verejnosť. Návštevníci ochutnávali regionálne Produkty Liptova a spoznávali život na farme zblízka. „Nechýbali obľúbené farmárske aktivity, ako skákanie do sena, slalom s fúrikom či kŕmenie ovečiek. Súčasťou podujatia boli aj remeselné workshopy, ako paličkovanie, výroba sviečok z včelieho vosku, miešanie bylinkových čajov, razba do kože, plieskanie bičom či hra na tradičných ľudových nástrojoch,“ doplnila Šarafínová.
Značka Produkt Liptova už päť rokov oceňuje výrobky, ktoré vznikajú priamo v regióne, nesú v sebe vysoký podiel remeselnej práce, rešpektujú tradičné postupy a prinášajú pridanú hodnotu pre návštevníkov aj obyvateľov Liptova. Vznikla v roku 2021 ako spoločná iniciatíva OOCR Region Liptov, Klastra Liptov, miestnej akčnej skupiny (MAS) Horný Liptov a MAS Dolný Liptov. Jej cieľom je podporovať lokálnych výrobcov a zároveň ponúknuť návštevníkom regiónu autentické produkty, ktoré reprezentujú charakter a tradície Liptova.