Register obnoviteľných plynov vydal za rok záruky na 50 GWh biometánu

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenský register obnoviteľných plynov vydal za prvých 12 mesiacov od svojho spustenia záruky pôvodu takmer na 50 gigawatthodín (GWh) biometánu, čo je v prepočte necelých päť miliónov kubických metrov plynu. Na utorkovom stretnutí k možnostiam využitia a rozvoja biometánu organizovanom Slovenským plynárenským a naftovým zväzom to povedal Július Roth zo spoločnosti SPP - Distribúcia, ktorá register prevádzkuje.



Register obnoviteľných plynov SPP-D spustila do ostrej prevádzky 31. mája 2023. "Za tých 12 mesiacov od spustenia prevádzky máme 14 komerčných účtov a jedného výrobcu biometánu," priblížil Roth. Do systému sa zaregistrovali obchodníci so zárukami pôvodu, ale napríklad aj bratislavský Slovnaft, Východoslovenská energetika, ZSE Energia či Tepláreň Považská Bystrica. Vydané záruky za biometán vyrobený na Slovensku kupujú spotrebitelia najmä v Nemecku. Roth dodal, že na Slovensko sa, naopak, v uplynulom roku doviezli certifikáty z Holandska.



Záruky pôvodu umožňujú firmám preukázať, že využívajú na svoje podnikanie časť energie z obnoviteľných zdrojov v súlade s požiadavkami EÚ a zároveň prinášajú výrobcom takýchto obnoviteľných zdrojov energie zvýšené príjmy z ich predaja. Zatiaľ čo za biometán dodaný do plynárenskej sústavy dostane výrobca cenu porovnateľnú so zemným plynom, čo je v súčasnosti od 30 do 40 eur za megawatthodinu, za každú MWh certifikátu si výrobcovia účtujú ďalších od 25 do 100 eur. Cena sa líši kvality certifikátu, teda podľa vstupov a uhlíkovej stopy surovín použitých na výrobu biometánu.



Biometánové stanice sú bioplynky doplnené zariadením na čistenie bioplynu. Na Slovensku je zatiaľ iba jediná biometánová stanica, a to v Jelšave. V tomto roku by podľa Rotha mali pribudnúť dve a ďalších desať zariadení dostalo na rekonštrukciu financie z plánu obnovy.



Na Slovensku je v súčasnosti okolo stovky bioplynových staníc, no časť z nich už z ekonomických dôvodov nefunguje. Podmienkou na dotáciu rekonštrukcie bioplynových staníc na biometánové z európskych peňazí bola možnosť napojiť sa do plynárenského potrubia.