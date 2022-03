Bratislava 9. marca (TASR) - Register užívacích vzťahov k pôde by mal byť hotový do konca roka. Pozemkové úpravy by mali byť rýchlejšie a lacnejšie. Uviedol to po stredajšom rokovaní minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) k novele zákona o pozemkových úpravách, ktorú schválila vláda.



"Sľubujeme si od novely, že pozemkové úpravy budú prebiehať rýchlejšie a budú aj lacnejšie. Okrem tejto iniciatívy pripravujeme aj zavedenie nového registra užívacích vzťahov k pôde. Register by mal byť legislatívne a technicky pripravený do konca tohto roka tak, aby sa budúci rok naplnil," priblížil minister.



Z upraveného návrhu novely z dielne MPRV SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda, vyplýva, že návrh zákona o pozemkových úpravách rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav. Reaguje na zmenu klimatických podmienok a je zameraný na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2022.



"Ako ďalší podstatný dôvod rozšírenia dôvodov na vykonanie pozemkových úprav možno uviesť, že návrh zákona odstraňuje nesúlad zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a súčasnej podoby zákona o pozemkových úpravách. Tie sa prejavovali počas celého konania o pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav, nejednoznačnom určení subjektu poskytujúceho náhradu a podobne," uviedol agrorezort v predkladacej správe.