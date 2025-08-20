< sekcia Ekonomika
Register užívacích vzťahov k pôde má zjednodušiť konanie o podporách
Zákon by mal byť účinný od roku 2028.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Register užívacích vzťahov k pozemkom by mal zjednodušiť konania o priamych poľnohospodárskych podporách. Uviedlo to v návrhu zákona Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda. Zákon by mal byť účinný od roku 2028 z dôvodu technickej prípravy, implementácie a testovania, ako aj z dôvodu financovania registra.
Výpis z registra bude podľa MPRV slúžiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) ako podklad pri administrovaní žiadostí o jednotnú platbu na plochu na výmeru žiadateľmi obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, ktorá je vedená v LPIS (Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov), hoci samotný register vychádza z informácií o pozemkoch vedených v katastri nehnuteľností.
„Cieľom návrhu zákona je vytvoriť register užívacích vzťahov k pozemkom, ktorý významnou mierou prispeje k prehľadnosti užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde a výrazne zjednoduší proces v konaní o priamych podporách,“ spresnil agrorezort.
Register bude podľa MPRV obsahovať údaje o užívacích vzťahoch k pozemkom slúžiacim na poľnohospodárske účely s cieľom zabezpečiť relevantný podklad pre vyplácanie priamych podpôr. Do registra sa nebudú zapisovať údaje o užívaní lesných pozemkov, ak tieto pozemky neslúžia poľnohospodárskej výrobe.
„Takisto návrhom zákona nebudú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, ktoré upravujú povinnosti evidovania pozemkov na iné účely, napríklad zákon o lesoch alebo katastrálny zákon. Na účely návrhu zákona sa za užívateľa považuje osoba, ktorá pozemok skutočne užíva,“ zdôraznilo ministerstvo pôdohospodárstva.
Návrh zákona upravuje podľa MPRV zriadenie registra, obsahové časti registra, údaje o užívateľovi, údaje o pozemku a údaje o užívacom práve k pozemku, ktoré sa budú zapisovať do registra. Návrh tiež upravuje verejný charakter a hodnovernosť údajov registra, údaje o obvyklej výške nájomného, ktoré budú súčasťou registra, konanie o zápise údajov do registra, pôsobnosť orgánov štátnej správy, ako aj priestupky a sankcie za porušenie vymedzených povinností.
Agrorezort dodal, že návrh zákona obsahuje napríklad novelizácie zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka z dôvodu zosúladenia ich legislatívneho rámca s registrom. Návrh zákona sa netýka pôsobnosti miestnej územnej samosprávy.
