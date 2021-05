Bratislava 4. mája (TASR) - Národný register zdravotníckych pracovníkov by sa mohol rozšíriť o ďalšie údaje a zároveň by sa mohol vytvoriť Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Navrhovaná právna úprava má docieliť, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní boli súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého údaje spravuje a prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). "Keďže NCZI dlhodobo vedie údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorej je aj Národný register zdravotníckych pracovníkov obsahujúci údaje o zdravotníckych pracovníkoch, nejaví sa oddelené vedenie údajov z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní na MZ SR ako systémové," vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Súčasťou novely je aj vytvorenie Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Rezort to odôvodňuje tým, že v praxi chýba dostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke. "To v praxi predstavuje vyňatie administratívnych údajov prijímateľa zdravotnej starostlivosti z elektronickej zdravotnej knižky a spracúvanie týchto údajov v rovnakom prostredí, ako sa spracúvajú ďalšie údaje v národných zdravotníckych administratívnych registroch Národného zdravotníckeho informačného systému," spresnil.



Elektronická zdravotná knižka by tak aj naďalej mala obsahovať administratívne údaje pacienta, tie by však mali byť do elektronickej zdravotnej knižky poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne.



NCZI by mal podľa novely po novom obsahovať aj informácie týkajúce sa ordinačných a doplnkových hodín lekárov. V súčasnosti podľa navrhovateľov chýba zákonná úprava pre poskytovanie týchto údajov. "NCZI zároveň zabezpečí aj poskytnutie údajov o ordinačných hodinách a doplnkových hodinách, ktoré už boli schválené pred účinnosťou novej právnej úpravy," dodalo ministerstvo. Novela tiež presadzuje novú povinnosť pre zdravotné poisťovne, aby poskytovali NCZI údaje o uzavretom zmluvnom vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom.