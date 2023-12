Registrácie áut v EÚ v novembri vzrástli o 6,7 %

Brusel 20. decembra (TASR) - Predaj nových áut v Európskej únii (EÚ) v novembri 2023 vzrástol, už 16. mesiac po sebe a solídnym tempom, aj napriek nízkej porovnávacej základni v minulom roku. Ukázali to v stredu údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa najnovších čísiel ACEA sa počet zaregistrovaných nových osobných áut v EÚ v novembri 2023 zvýšil medziročne o 6,7 % na 855.600 kusov.



Taliansko a Francúzsko pritom zaznamenali dvojciferný nárast predaja (o 16,2 % a 14 %), zatiaľ čo na trhu v Nemecku sa predaj v novembri znížil o 5 %.



Registrácie elektromobilov na batérie v EÚ v novembri medziročne vzrástli o 16,4 % na 144.400 kusov, čo predstavuje podiel na trhu vo výške 16,3 %. To je viac než 15 % v minulom roku.



Za 11 mesiacov do konca novembra 2023 sa počet zaregistrovaných nových áut v EÚ zvýšil o 15,7 % takmer na 10 miliónov kusov. Počas týchto jedenástich mesiacov napredovali všetky trhy okrem Maďarska. K nárastu predaja za prvých 11 mesiacov roka výrazne prispeli všetky štyri najväčšie trhy: Taliansko (20 %), Španielsko (17,3 %), Francúzsko (16,2 %) a Nemecko (11,4 %).