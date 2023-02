Registrácie nových áut v EÚ vzrástli v januári o 11,3 %

Brusel 21. februára (TASR) - Predaj nových osobných áut v Európskej únii (EÚ) aj v januári 2023 vzrástol, už šiesty mesiac po sebe. To je dobrý štart do nového roka. Do veľkej miery k tomu však prispel nezvyčajne nízky porovnávací základ v minulom roku 2022, keď bol januárový objem predaja nových vozidiel najnižší v histórii týchto záznamov. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok zverejnilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).



Podľa najnovších čísiel ACEA sa počet zaregistrovaných nových osobných áut v EÚ v januári 2023 zvýšil medziročne o 11,3 % na 760.041 kusov.



V rámci členských krajín EÚ zaznamenali pozitívne výsledky tri zo štyroch kľúčových trhov regiónu.



Najvýraznejšie stúpol v januári predaj nových áut v Španielsku (51,4 %) a Taliansku (19 %), po ktorých nasledovalo Francúzsko so síce miernejším, ale stále solídnym rastom (8,8 %). Výnimkou z tohto trendu bolo Nemecko, najväčšia ekonomika bloku, kde predaj nových áut minulý mesiac klesol o 2,6 %.



V prvom mesiaci roka 2023 registrácia elektrických áut na batérie aj hybridných osobných automobilov v EÚ naďalej rástla, pričom ich podiel na trhu dosiahol v prípade áut na batérie 9,5 % a hybridných 26 %.



Ale benzín zostal najobľúbenejším druhom paliva a podiel týchto áut na trhu dosiahol v januári 37,9 %.