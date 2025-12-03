Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Ekonomika

Registrácie nových elektromobilov v Nemecku vzrástli o 58,5 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prudký nárast odráža výrazný pokles predaja v rovnakom mesiaci minulého roka, keď vláda vzhľadom na rozpočtovú krízu dočasne zrušila dotácie na kúpu elektromobilov.

Autor TASR
Berlín 3. decembra (TASR) - Registrácie nových elektrických vozidiel v Nemecku v novembri medziročne vzrástli o 58,5 % na 55.740 kusov. Batériové elektrické vozidlá (BEV) tvorili 22 % všetkých nových registrácií automobilov, oznámil v stredu Spolkový úrad pre automobilovú dopravu (KBA).

Prudký nárast odráža výrazný pokles predaja v rovnakom mesiaci minulého roka, keď vláda vzhľadom na rozpočtovú krízu dočasne zrušila dotácie na kúpu elektromobilov. Zatiaľ čo americký výrobca elektromobilov Tesla v Nemecku naďalej stráca pozície, predaj čínskeho konkurenta BYD rastie. V novembri úrady zaregistrovali viac ako 4000 elektrických vozidiel tejto značky, čo predstavuje nárast o viac ako 830 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tesla na druhej strane predala len približne 1800 kusov, čo znamená medziročný pokles o viac ako pätinu.

V Nemecku v novembri celkovo zaregistrovali 250.670 nových áut, čo je o 2,5 % viac ako pred rokom.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne