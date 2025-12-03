< sekcia Ekonomika
Registrácie nových elektromobilov v Nemecku vzrástli o 58,5 %
Prudký nárast odráža výrazný pokles predaja v rovnakom mesiaci minulého roka, keď vláda vzhľadom na rozpočtovú krízu dočasne zrušila dotácie na kúpu elektromobilov.
Autor TASR
Berlín 3. decembra (TASR) - Registrácie nových elektrických vozidiel v Nemecku v novembri medziročne vzrástli o 58,5 % na 55.740 kusov. Batériové elektrické vozidlá (BEV) tvorili 22 % všetkých nových registrácií automobilov, oznámil v stredu Spolkový úrad pre automobilovú dopravu (KBA).
Prudký nárast odráža výrazný pokles predaja v rovnakom mesiaci minulého roka, keď vláda vzhľadom na rozpočtovú krízu dočasne zrušila dotácie na kúpu elektromobilov. Zatiaľ čo americký výrobca elektromobilov Tesla v Nemecku naďalej stráca pozície, predaj čínskeho konkurenta BYD rastie. V novembri úrady zaregistrovali viac ako 4000 elektrických vozidiel tejto značky, čo predstavuje nárast o viac ako 830 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tesla na druhej strane predala len približne 1800 kusov, čo znamená medziročný pokles o viac ako pätinu.
V Nemecku v novembri celkovo zaregistrovali 250.670 nových áut, čo je o 2,5 % viac ako pred rokom.
Prudký nárast odráža výrazný pokles predaja v rovnakom mesiaci minulého roka, keď vláda vzhľadom na rozpočtovú krízu dočasne zrušila dotácie na kúpu elektromobilov. Zatiaľ čo americký výrobca elektromobilov Tesla v Nemecku naďalej stráca pozície, predaj čínskeho konkurenta BYD rastie. V novembri úrady zaregistrovali viac ako 4000 elektrických vozidiel tejto značky, čo predstavuje nárast o viac ako 830 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tesla na druhej strane predala len približne 1800 kusov, čo znamená medziročný pokles o viac ako pätinu.
V Nemecku v novembri celkovo zaregistrovali 250.670 nových áut, čo je o 2,5 % viac ako pred rokom.