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Registrácie nových osobných áut v máji medziročne klesli o 6,3 %
V máji bolo na Slovensku registrovaných 7166 nových osobných automobilov.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - V máji bolo na Slovensku registrovaných 7166 nových osobných automobilov, čo predstavuje medziročný pokles o 6,34 %. Informoval o tom Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR.
Najobľúbenejším pohonom pri nových osobných automobiloch bol v máji benzín s trhovým podielom 40,86 % (2928 vozidiel). Druhé najpredávanejšie boli benzínové hybridy s podielom 29,31 % (2100 vozidiel), tretie miesto obsadil naftový pohon s podielom 11,02 % (790 vozidiel). Nasledovali čisté elektromobily s trhovým podielom 6,60 % (474 vozidiel), benzínové plug-in hybridy s podielom 5,22 % (374 vozidiel) a naftové hybridy s podielom 3,95 % (283 vozidiel).
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v máji 648 vozidiel, čo je o 13,83 % menej ako v rovnakom období minulého roka. V kategórii nákladných automobilov N2 bolo zaregistrovaných 28 vozidiel, čo oproti vlaňajšku predstavuje nárast o 7,69 %. V kategórii N3 sa v máji registrovalo 311 vozidiel, čo znamenalo medziročný nárast o 28,51 %. V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v máji registrovalo 19 vozidiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 23,08 %.
Najobľúbenejším pohonom pri nových osobných automobiloch bol v máji benzín s trhovým podielom 40,86 % (2928 vozidiel). Druhé najpredávanejšie boli benzínové hybridy s podielom 29,31 % (2100 vozidiel), tretie miesto obsadil naftový pohon s podielom 11,02 % (790 vozidiel). Nasledovali čisté elektromobily s trhovým podielom 6,60 % (474 vozidiel), benzínové plug-in hybridy s podielom 5,22 % (374 vozidiel) a naftové hybridy s podielom 3,95 % (283 vozidiel).
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v máji 648 vozidiel, čo je o 13,83 % menej ako v rovnakom období minulého roka. V kategórii nákladných automobilov N2 bolo zaregistrovaných 28 vozidiel, čo oproti vlaňajšku predstavuje nárast o 7,69 %. V kategórii N3 sa v máji registrovalo 311 vozidiel, čo znamenalo medziročný nárast o 28,51 %. V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v máji registrovalo 19 vozidiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 23,08 %.