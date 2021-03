Registrácie nových osobných áut vo februári medziročne klesli

Bratislava 24. marca (TASR) – Vo februári tohto roka registrácie nových osobných automobilov dosiahli celkový počet 5535 vozidiel. Oproti minulému roku to znamená pokles o 23,34 %. Vyplýva to z údajov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR.



Zväz konštatuje, že z dôvodu uzatvorenia prevádzok predaja vozidiel bol predpokladaný výrazný pokles predaja. "Nákup vozidiel vzdialeným prístupom (napríklad cez internet) je možný len v obmedzenej miere a zväčša pre taký typ vozidla, ktorý kupujúci pozná a má s ním skúsenosť. Pri modeloch, s ktorými zákazník skúsenosť nemá a nemôže si ich vyskúšať, je predaj veľmi obmedzený," podotkol viceprezident ZAP Pavol Prepiak.



Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli vo februári 2021 počet 566 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje pokles 9,78 %.



ZAP ďalej uvádza, že za mesiac február bol medziročný pokles v Európskej únii (EÚ) 19,3 %, pričom Slovensko sa umiestnilo pod priemerom v EÚ. Za prvé dva mesiace tohto roka je podľa zväzu pokles v EÚ 21,7 % a Slovensko patrí k šiestim krajinám s najvyšším poklesom predaja.



Najviac, až 54,71 % registrovaných osobných vozidiel vo februári bolo na benzínový pohon. Druhý najvyšší podiel vozidiel (27,14 %) malo dieselový pohon s počtom 1502.



Registrácie v kategórii N2, nákladné automobily do 12 ton, zaznamenali vo februári 2021 úroveň 49 vozidiel, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 16. Nárast o 41,4 % bol evidovaný v kategórii N3, teda pri nákladných automobiloch nad 12 ton, keďže vo februári tohto roka sa registrovalo 222 vozidiel. V kategóriách autobusov M2 a M3 sa vo februári 2021 registrovalo päť autobusov, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje pokles 54,55 %.