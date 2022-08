Registrovaných nezamestnaných je v Banskobystrickom kraji 5,9 %

Banská Bystrica 2. augusta (TASR) - Z celkových 625.601 osôb na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktoré sú zahrnuté do Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, je 237.876 v pracovnom pomere. Predstavuje to 38,02 %, nie sú v tom započítaní pracujúci dôchodcovia. Tých je podľa údajov SODB spolu 34.046, čo je v prepočte 5,44 %.



Oba ukazovatele za BBSK sú pod celoslovenským priemerom, kde podiel pracujúcich je 39,86 % a podiel pracujúcich dôchodcov 5,68 %.



V BBSK je sčítaných 1788 osôb na materskej dovolenke (0,29 %), ďalších 4837 je na rodičovskej dovolenke (0,77 %). Registrovaných nezamestnaných je 36.905, čo predstavuje 5,9 %. Celoslovenský údaj je 4,25 %. Dôchodcov je v BBSK podľa údajov SODB 2021 spolu 130.026 (20,78 %), čo je viac ako v SR (19,39 %).



Najvyšší počet ekonomicky aktívnych osôb v rámci BBSK je v okresoch Banská Bystrica (48.035, čo predstavuje 44,18 % z celkových 108.730 sčítaných obyvateľov), ďalej Zvolen, kde je 28.266 pracujúcich (42,35 % z 66.750 obyvateľov), a Detva so 12.680 pracujúcimi (40,86 % z 31.034 obyvateľov).



Najvyššie percentuálne zastúpenie pracujúcich dôchodcov je v okrese Banská Bystrica (7,02 % pri 7632 osobách). Aj osôb na materskej dovolenke je najviac v Banskobystrickom okrese.



Nezamestnanosť v čase sčítania bola najvyššia v okrese Revúca (10,57 % pri 4086 osobách) a v okrese Rimavská Sobota (10,56 % pri 8516 osobách). Najvyššie percentuálne zastúpenie dôchodcov, 23,77 % pri celkovom počte obyvateľov 20.634, je v okrese Poltár.