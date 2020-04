Regling: EÚ by mala Európe poskytnúť minimálne ďalších 500 miliárd eur

Luxemburg/Miláno 19. apríla (TASR) - Európa bude potrebovať od inštitúcií Európskej únie (EÚ) na financovanie zotavenia ekonomiky po pandémii nového koronavírusu minimálne ďalších 500 miliárd eur nad rámec už dohodnutého pol biliónového balíka pomoci, uviedol šéf stáleho eurovalu (ESM) Klaus Regling.



V rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera zverejnený v nedeľu povedal, že najjednoduchšie by sa takéto financovanie dalo zorganizovať prostredníctvom Európskej komisie (EK) a rozpočtu EÚ.



"Podľa môjho názoru pre druhú fázu budeme potrebovať minimálne ďalších 500 miliárd eur od európskych inštitúcií, ale možno aj viac," avizoval Regling. "Preto musíme nezaujato diskutovať o nových nástrojoch, ale tiež využiť existujúce inštitúcie, pretože je to jednoduchšie, vrátane predovšetkým Komisie a rozpočtu EÚ."



Ministri financií EÚ sa 9. apríla dohodli na balíku pomoci pre štáty, firmy a jednotlivcov v celkovej hodnote 540 miliárd eur. Tiež sa zhodli na tom, že eurozóna, ktorej hrubý domáci produkt (HDP) sa podľa MMF tento rok prepadne o 7,5 %, bude potrebovať peniaze na zotavenie. Krajiny však majú odlišné názory na to, koľko prostriedkov je potrebných a ako ich získať.



O tom by mali diskutovať lídri štátov a vlád EÚ na video summite 23. apríla. Uvažuje sa o kompromisnom riešení, že by si na trhu požičiavala EK, pričom tieto úvery by boli garantované dlhodobým rozpočtom EÚ.