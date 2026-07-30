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Regulácia kryptoaktív zvyšuje bezpečnosť, neodstraňuje však riziko
Jednotné európske pravidlá pre kryptoaktíva, ktoré od začiatku júla naplno platia v celej Európskej únii (EÚ), zvýšili bezpečnosť a štandard poskytovateľov služieb.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Jednotné európske pravidlá pre kryptoaktíva, ktoré od začiatku júla naplno platia v celej Európskej únii (EÚ), zvýšili bezpečnosť a štandard poskytovateľov služieb. Neodstraňujú však investičné riziko, volatilitu ani podvodné ponuky. Viac ako tretina používateľov už pritom prišla o časť svojich kryptoaktív pri bezpečnostnom incidente a necelá pätina sa stala obeťou podvodu. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS).
„NBS odporúča spotrebiteľom pred investovaním overiť si, či má poskytovateľ potrebné povolenie, rozhodnúť sa o spôsobe úschovy kryptoaktív a neinvestovať viac, ako sú pripravení stratiť,“ zdôraznila centrálna banka.
Subjekty s povolením na poskytovanie služieb kryptoaktív sú zverejnené na internetovej stránke NBS. Spotrebitelia by sa podľa banky pri záujme o túto oblasť nemali spoliehať iba na reklamu a odporúčania influencerov, rovnako by nemali využívať služby subjektov, na ktorých činnosť upozornila NBS.
„Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť. Pripravte sa na výraznú volatilitu a počítajte aj s úplnou stratou investície. Neinvestujte do kryptoaktív peniaze, ktoré potrebujete na bežné výdavky. Nevyužívajte dlh na nákup kryptoaktív,“ varovala centrálna banka.
Európske pravidlá pre kryptoaktíva upravuje nariadenie MiCA, ktoré platí od 30. decembra 2024, všetky prechodné obdobia v celej EÚ však skončili až 30. júna tohto roka. Na Slovensku sa začali uplatňovať od 30. decembra 2025. „Regulácia MiCA priniesla jednotné pravidlá pre poskytovateľov služieb kryptoaktív v celej Európskej únii. Po skončení prechodného obdobia môžu služby spojené s kryptoaktívami poskytovať len licencované subjekty alebo finančné inštitúcie, ktoré túto činnosť notifikovali,“ vysvetlila NBS.
Licencia podľa nového nariadenia pritom podľa nej nie je formalita. „Žiadatelia museli preukázať transparentnú vlastnícku štruktúru, odbornú spôsobilosť vedenia, dostatočný kapitál, bezpečnosť informačných systémov aj nastavené postupy proti praniu špinavých peňazí. Z technologických spoločností sa tak stali dohliadané finančné inštitúcie,“ konštatovala centrálna banka.
V celej EÚ má v súčasnosti oprávnenie poskytovať služby spojené s kryptoaktívami 312 subjektov, z toho šesť má sídlo na Slovensku. Počet slovenských licencovaných poskytovateľov je výsledkom rovnakého prísneho licenčného procesu, akým prešli subjekty v celej EÚ a zaraďuje Slovensko približne do stredu členských krajín, doplnila NBS.
„NBS odporúča spotrebiteľom pred investovaním overiť si, či má poskytovateľ potrebné povolenie, rozhodnúť sa o spôsobe úschovy kryptoaktív a neinvestovať viac, ako sú pripravení stratiť,“ zdôraznila centrálna banka.
Subjekty s povolením na poskytovanie služieb kryptoaktív sú zverejnené na internetovej stránke NBS. Spotrebitelia by sa podľa banky pri záujme o túto oblasť nemali spoliehať iba na reklamu a odporúčania influencerov, rovnako by nemali využívať služby subjektov, na ktorých činnosť upozornila NBS.
„Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť. Pripravte sa na výraznú volatilitu a počítajte aj s úplnou stratou investície. Neinvestujte do kryptoaktív peniaze, ktoré potrebujete na bežné výdavky. Nevyužívajte dlh na nákup kryptoaktív,“ varovala centrálna banka.
Európske pravidlá pre kryptoaktíva upravuje nariadenie MiCA, ktoré platí od 30. decembra 2024, všetky prechodné obdobia v celej EÚ však skončili až 30. júna tohto roka. Na Slovensku sa začali uplatňovať od 30. decembra 2025. „Regulácia MiCA priniesla jednotné pravidlá pre poskytovateľov služieb kryptoaktív v celej Európskej únii. Po skončení prechodného obdobia môžu služby spojené s kryptoaktívami poskytovať len licencované subjekty alebo finančné inštitúcie, ktoré túto činnosť notifikovali,“ vysvetlila NBS.
Licencia podľa nového nariadenia pritom podľa nej nie je formalita. „Žiadatelia museli preukázať transparentnú vlastnícku štruktúru, odbornú spôsobilosť vedenia, dostatočný kapitál, bezpečnosť informačných systémov aj nastavené postupy proti praniu špinavých peňazí. Z technologických spoločností sa tak stali dohliadané finančné inštitúcie,“ konštatovala centrálna banka.
V celej EÚ má v súčasnosti oprávnenie poskytovať služby spojené s kryptoaktívami 312 subjektov, z toho šesť má sídlo na Slovensku. Počet slovenských licencovaných poskytovateľov je výsledkom rovnakého prísneho licenčného procesu, akým prešli subjekty v celej EÚ a zaraďuje Slovensko približne do stredu členských krajín, doplnila NBS.