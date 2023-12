Regulácia nájomného štátnych bytov má prejsť na rezort dopravy

Bratislava 8. decembra (TASR) - Reguláciu cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov má mať po novom na starosti Ministerstvo dopravy (MD) SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok posunuli do druhého čítania.



Doteraz bol cenovým orgánom v tejto oblasti rezort financií. K zmene má dôjsť na základe dohody s MD, pretože bytová politika je sústredená práve na tomto ministerstve. Návrh okrem toho obsahuje aktualizáciu niektorých pojmov a poznámok pod čiarou, a to z dôvodu ich zastaranosti.



Účinnosť právnej normy navrhuje predkladateľ dňom jej vyhlásenia. Dôvodom je, aby mohol byť účel zákona pre potreby plnenia bytovej politiky aplikovateľný čo najskôr.