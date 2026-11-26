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Regulačné úrady schválili plány UniCreditu na prevzatie Commerzbank
Talianska banka UniCredit prekonala poslednú prekážku na ceste k prevzatiu nemeckého konkurenta Commerzbank.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. novembra (TASR) - Talianska banka UniCredit prekonala poslednú prekážku na ceste k prevzatiu nemeckého konkurenta Commerzbank. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že transakciu schválil posledný príslušný orgán, ktorým je poľský úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (KNF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Plány na prevzatie už skôr schválili Európska komisia (EK), Európska centrálna banka (ECB) alebo Federálny rezervný systém v USA (Fed). Nemecká vláda minulý týždeň oznámila, že súhlasí s prevzatím po tom, čo UniCredit poskytla jasné záväzky týkajúce sa jej pôsobenia v Nemecku a práv zamestnancov Commerzbank.
Commerzbank má zostať verejne obchodovanou spoločnosťou so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, pričom v budúcnosti rozšíri svoje aktivity v oblasti financovania malých a stredných podnikov (MSP). Dohoda s vládou v Berlíne tiež stanovuje, že Commerzbank si zachová primeranú kapitálovú základňu a že kľúčové rozhodnutia sa budú naďalej prijímať v Nemecku.
UniCredit v súčasnosti kontroluje v Commerzbank približne 50 % akcií. Generálny riaditeľ UniCreditu Andrea Orcel vyhlásil, že po prevzatí nemeckej banky plánuje v prvom štvrťroku 2027 zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom vymenovať nových zástupcov do dozornej rady Commerzbank. V tom čase by sa mohla uskutočniť aj výmena členov predstavenstva.
Plány na prevzatie už skôr schválili Európska komisia (EK), Európska centrálna banka (ECB) alebo Federálny rezervný systém v USA (Fed). Nemecká vláda minulý týždeň oznámila, že súhlasí s prevzatím po tom, čo UniCredit poskytla jasné záväzky týkajúce sa jej pôsobenia v Nemecku a práv zamestnancov Commerzbank.
Commerzbank má zostať verejne obchodovanou spoločnosťou so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, pričom v budúcnosti rozšíri svoje aktivity v oblasti financovania malých a stredných podnikov (MSP). Dohoda s vládou v Berlíne tiež stanovuje, že Commerzbank si zachová primeranú kapitálovú základňu a že kľúčové rozhodnutia sa budú naďalej prijímať v Nemecku.
UniCredit v súčasnosti kontroluje v Commerzbank približne 50 % akcií. Generálny riaditeľ UniCreditu Andrea Orcel vyhlásil, že po prevzatí nemeckej banky plánuje v prvom štvrťroku 2027 zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom vymenovať nových zástupcov do dozornej rady Commerzbank. V tom čase by sa mohla uskutočniť aj výmena členov predstavenstva.