Regulačné úrady zablokujú akvizíciu firmy iRobot spoločnosťou Amazon

New York 19. januára (TASR) - Dozorný orgán Európskej únie (EÚ) pre hospodársku súťaž plánuje zablokovať akvizíciu výrobcu robotických vysávačov iRobot spoločnosťou Amazon.com za 1,4 miliardy USD (1,29 miliardy eur). Uviedli to vo štvrtok (18. 1.) noviny Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa WSJ bol Amazon počas štvrtkového stretnutia s predstaviteľmi Európskej komisie informovaný, že dohoda bude pravdepodobne zamietnutá.



Amazon oznámil prevzatie firmy iRobot, ktorá vyrába robotické vysávače Roomba, v auguste 2022. Cieľom akvizície je rozšíriť jeho portfólio inteligentných zariadení, ktoré zahŕňajú hlasového asistenta, inteligentné termostaty, bezpečnostné zariadenia a inteligentné displeje na stenu.



Európska komisia začala vyšetrovanie pre obavy, že prevzatie iRobot môže vytlačiť konkurenčné robotické vysávače z ponuky obchodu Amazon alebo by to mohlo zhoršiť ich prístup k portálu a ohroziť tak hospodársku súťaž.



Amazon správu odmietol komentovať. Americký technologický gigant neponúkol nápravné opatrenia do termínu 10. januára, ktoré by vyriešili obavy protimonopolného regulátora, uvádza sa v aktualizácii na webovej stránke Európskej komisie, na ktorú poukázal WSJ.



Európska komisia, ktorá slúži ako dozorný orgán EÚ pre hospodársku súťaž, musí dohodu schváliť alebo zamietnuť do 14. februára.



(1 EUR = 1,0875 USD)