Bezplatné TV vysielanie má nezastupiteľnú úlohu, tvrdí regulačný úrad
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb potvrdil nezastupiteľnú úlohu voľne dostupného pozemného digitálneho vysielania (DVB-T/T2) ako kľúčového prvku mediálnej infraštruktúry zabezpečujúceho rovný prístup občanov k verejnoprávnemu obsahu. Informoval o tom v piatok úrad.
Odborníci poukázali, že digitálne televízne vysielanie (štandard DVB) umožňuje efektívne využívanie frekvenčného spektra, nakoľko digitálne kompresné technológie dovoľujú prenos viacerých staníc v rámci jedného multiplexu. Prevádzku štyroch celoplošných multiplexov pritom zabezpečuje akciová spoločnosť Towercom.
Sieť pokrýva takmer celé územie SR, vrátane redšie osídlených a horských oblastí. Úrad zdôraznil, že lídrom v ponuke voľne dostupných programov (FTA) je verejnoprávny vysielateľ (STVR) so štyrmi televíznymi a desiatkou rozhlasových programov. Táto ponuka je podľa odborníkov dôležitá z hľadiska informačnej politiky štátu, nakoľko zabezpečuje dostupnosť spravodajstva, kultúrneho a regionálneho vysielania pre všetkých obyvateľov bezplatne.
Úrad si je vedomý, že vývoj nových a rozširovanie mobilných technológií vplýva na tradičné DVB-T/T2 pásma. „FTA vysielanie má z hľadiska rovnocenného prístupu k informáciám nezastupiteľnú úlohu. Hoci frekvenčné spektrum pre TV vysielanie je postupne zužované, technológie ponúkajú nové riešenia. Vznik štandardu 5G Broadcast, ktorý v súčasnosti testuje spoločnosť Towercom, je dôležitým krokom k novému vnímaniu TV vysielania,“ dodal predseda úradu Ivan Marták.
Úrad priblížil, že sa aktívne podieľal na medzinárodnej koordinácii frekvenčného spektra. Zároveň monitoruje vývoj mobilných technológií, pričom testovanie nového štandardu 5G Broadcast na Slovensku vidí ako moderné pokračovanie idey bezplatného vysielania.
