Regulačný úrad odmietol pripomienku iniciatívy k tendru na 5G sieť

Bratislava 27. apríla (TASR) – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odmietol hromadnú pripomienku občianskej iniciatívy „Chcem si vyberať“ k tendru na 5G siete. Informoval o tom mediálny konzultant iniciatívy Martin Valášek. Vzhľadom na to, že pridelenie 5G licencií na obdobie 20 rokov výrazne ovplyvní telekomunikačný trh, nebola podľa iniciatívy príprave tendra venovaná náležitá pozornosť.



Za odmietnutú hromadnú pripomienku sa postavilo vyše 2000 ľudí z radov odborníkov i bežných spotrebiteľov. Regulačný úrad podľa iniciatívy nevyužil šancu vytvoriť predpoklady pre vznik plnohodnotných virtuálnych operátorov, ktorí v krajinách EÚ fungujú dlhodobo. „Pri príprave podmienok aukcie na pridelenie 5G licencií síce úrad ešte vlani zvažoval, že operátorov zaviaže k veľkoobchodnému sprístupneniu sietí pre iných záujemcov, napokon však napriek verejnému tlaku od zámeru upustil,“ dodala iniciatíva s tým, že na veľkoobchodné sprístupnenie nabádali aj v pripomienke.



Iniciatíva tvrdí, že úrad pripomienku odmietol s konštatovaním, že na slovenskom trhu mobilných služieb existuje efektívna hospodárska súťaž, preto ďalší konkurenti nie sú potrební.



Iniciatíva poukazuje aj na to, že v prípade legislatívnych návrhov musia štátne orgány uskutočniť rozporové konanie so zástupcom verejnosti vždy, ak predkladateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 osôb.



„Sme presvedčení, že udeľovanie licencií pre 5G siete na ďalších 20 rokov bude mať v budúcnosti značný vplyv na vývoj trhu a je minimálne také dôležité ako prijímanie nových právnych predpisov, ktorých platnosť býva oveľa kratšia. Preto veríme, že úrad ešte svoj postoj prehodnotí,“ uzavrel spoluautor iniciatívy Michal Rybárik.