Regulačný úrad pri cenách elektriny podľa SaS zlyhal, ÚRSO to vylučuje

Bratislava 26. novembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na čele s nominantom Smeru-SD Ľubomírom Jahnátkom opätovne dokazuje svoju nekompetentnosť. Dôvodom je, že pri tvorbe cien elektriny sa objavili neprijateľné nezrovnalosti, keď si viacero výrobcov, ktorí dostávajú podporu na výrobu elektriny, uplatnilo dotáciu na viac elektriny, ako v skutočnosti vyrobili. Vo svojom stanovisku to uviedla opozičná strana SaS. Regulačný úrad tvrdenia liberálov odmieta.



"Ide už o druhé zlyhanie ÚRSO v tomto roku. Prvýkrát sme vyzvali vládu, aby odvolala Ľubomíra Jahnátka, pretože diktoval smeráckemu poslancovi Marošovi Kondrótovi, aké zákony má predkladať do parlamentu, čo bolo s porušením nezávislosti úradu. Teraz však dochádza priamo k poškodeniu spotrebiteľa, hoci je otázne, či to bolo úmyselné. Ľudia sa tak musia skladať na neprimerane vysoké dotácie, ktoré na ÚRSO evidentne nesprávne vypočítali. Ryba pritom smrdí od hlavy," uviedol podpredseda SaS Karol Galek.



Podľa strany SaS ide až o 44 výrobcov, ktoré dostali navyše niekoľko tisíc eur. "Rozdiel je tak až 476.000 eur, na ktoré sa budeme musieť poskladať my všetci. Dokedy budú ľudia doplácať na neschopnosť Ľubomíra Jahnátka? Tento človek nemal na čele ÚRSO už dávno čo robiť. Táto vláda, žiaľ, nekoná a preto veríme, že si to uvedomia aj ľudia vo voľbách," uzavrel Galek.



ÚRSO podľa slov jeho hovorcu Radoslava Igaza vylučuje akékoľvek nezrovnalosti v tomto smere. Úrad a odborná verejnosť už podľa neho jasne vysvetlili rozdiel medzi informatívnym zverejnením údajov od výrobcov a distribučných spoločností na webe a následným zúčtovaním týchto údajov a ich využitím v cenových konaniach.



"S takýmito korektnými údajmi na účely stanovenia výšky tarify za prevádzkovanie systému (TPS) na rok 2020 pracuje úrad v cenovom konaní, to sa pritom začína až v týchto dňoch. Ide teda o nepochopenie nie jednoduchej odbornej problematiky. Čo sa týka pána Galeka, úrad nevidí dôvod reagovať na jeho zúfalé snahy o predvolebné zviditeľnenie sa," dodal pre TASR Igaz.