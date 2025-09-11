< sekcia Ekonomika
Regulačný úrad: SR sa pripravuje na rozhlasové digitálne vysielanie
Dôvodom tohto kroku je vyčerpaná kapacita frekvenčného pásma 87,5 - 108 MHz (FM pásmo), ktorá už neumožňuje rozvoj rozhlasového analógového vysielania.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Po sérii medzinárodných koordinačných rokovaní sa Slovensko priblížilo k zavedeniu pravidelného celoplošného rozhlasového digitálneho vysielania. V súčasnej dobe prebieha fáza koordinácie DAB vysielačov s Poľskom a Ukrajinou. Informoval o tom vo štvrtok Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Dôvodom tohto kroku je vyčerpaná kapacita frekvenčného pásma 87,5 - 108 MHz (FM pásmo), ktorá už neumožňuje rozvoj rozhlasového analógového vysielania. „Digitálna technológia DAB a DAB+ prináša podstatne širšie možnosti v počúvaní rádia. Namiesto toho, aby každá stanica vysielala na vlastnej frekvencii, ako to poznáme pri rozhlasovom FM vysielaní, vysielanie v štandarde DAB+ zoskupuje viacero staníc a doplnkových služieb do jedného digitálneho balíka (multiplexu). To znamená, že namiesto jedného programu na jednej frekvencii ich môžete mať hneď niekoľko,“ priblížil riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra úradu Milan Mizera s tým, že digitálny signál je oveľa stabilnejší, čoho výsledkom je kvalitnejší zvuk.
Pôvodne Slovensko uvažovalo, že bude VHF pásmo (174 - 230 MHz) využívať pre televízne aj rozhlasové vysielanie. Okolité krajiny však zmenili svoje plány, s čím sa stotožnilo aj Slovensko, pripomenul regulačný úrad. Na základe koordinačných rokovaní, ktoré prebehli ešte v rokoch 2018 a 2019, sa Slovensko v januári 2020 rozhodlo vyhradiť celé pásmo výlučne pre rozhlasové digitálne vysielanie. V dôsledku toho bol vypracovaný a v októbri 2020 sfinalizovaný nový Slovenský DAB frekvenčný plán. Tento plán pozostáva zo siedmich celoplošných vrstiev, pričom jedna vrstva predstavuje jedno celoplošné pokrytie územia Slovenska signálom DAB vysielania.
„Plán frekvenčných vyhradení je definitívne skoordinovaný a v súčasnosti prebieha fáza koordinácie DAB vysielačov s Poľskom a Ukrajinou. Vypracovaním tohto nového frekvenčného plánu sa Slovensko pridalo k progresívnym krajinám ako Nemecko, Rakúsko a Česko, ktoré rovnako vsadili na digitálnu budúcnosť rozhlasu,“ dodal Mizera.
Rozhlasové digitálne pozemské vysielanie na Slovensku začalo ešte v decembri 2015, kedy bol do prevádzky uvedený vysielač Bratislava-Kamzík 12C. Postupne boli do prevádzky uvádzané ďalšie DAB vysielače, doplnil regulačný úrad.
