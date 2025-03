Regulačný úrad: Zastavenie tranzitu plynu vedie k zvýšeniu cien

Bratislava 12. marca (TASR) - Zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu vedie k výraznému zvýšeniu cien plynu a vyšším nákladom na jeho prepravu pre Slovensko aj Európsku úniu (EÚ). Uviedol to v stredu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý upozornil na komplikácie spojené s pokusmi nahradiť dovoz ruského potrubného plynu.



"Nahradiť sa dá všetko, aj dovoz ruského plynu potrubím cez Ukrajinu dovozom LNG (skvapalnený zemný plyn), ale otázka je, za akú cenu a koľko to bežných odberateľov plynu v SR a EÚ bude nakoniec stáť. Zatiaľ to vyzerá na dvojnásobný nárast ceny plynu," zdôraznil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Úrad skonštatoval, že dovoz LNG, ktorý v roku 2024 tvoril cca 40 % dodávok plynu do EÚ, je síce alternatívou, no jeho vyššia cena a volatilita predstavujú výzvu. Konkurenčný dopyt z Ázie navyše podľa úradu takisto zvyšuje tlak na trhové ceny.



"Alternatívne trasy pre potrubný plyn, ako napríklad TurkStream, majú obmedzenú kapacitu a nedokážu plne nahradiť tranzit cez Ukrajinu. SR sa dnes môže spoliehať na svoje zásoby plynu a dovoz cez maďarsko-slovenské prepojenie, čo však nie je dlhodobo udržateľné. Povinné skladovanie plynu podľa nariadení EÚ môže navyše v letných mesiacoch ešte viac zvýšiť ceny," doplnil Holjenčík.



Úrad zdôrazňuje, že vyššie ceny plynu ovplyvňujú aj konkurencieschopnosť európskych podnikov. Závislosť od LNG môže viesť k podobnej situácii, aká bola v minulosti s ruským plynom. Regulátor preto apeluje na posilnenie dodávok plynu plynovodmi a na hľadanie udržateľných riešení pre energetickú bezpečnosť v EÚ.