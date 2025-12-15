< sekcia Ekonomika
Regulačný úrad: Zmena internetu je jednoduchá ako pri čísle telefónu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS) v prvom polroku 2025 zaznamenal takmer 6300 úspešne dokončených zmien operátora poskytujúceho internet.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Zmena poskytovateľa internetu je už rovnako jednoduchá ako v prípade zmeny telefónneho čísla. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS) v prvom polroku 2025 zaznamenal takmer 6300 úspešne dokončených zmien operátora poskytujúceho internet. Pripomenul, že vyhláška o pravidlách zmeny internetu platí od 1. januára tohto roka. Informovala o tom v pondelok vedúca tlačovo-informačného oddelenia úradu Adriana Volfová.
Prijímajúci (noví) operátori zároveň zamietli 1323 žiadostí zákazníkov o zmenu internetu a odchádzajúci (existujúci) operátori zamietli 1603 žiadostí. Úrad aktuálne analyzuje dáta o zamietnutých žiadostiach a pripomienky od operátorov s cieľom optimalizácie vyhlášky pre zvýšenie komfortu a efektivity.
Internetoví poskytovatelia sú povinní rešpektovať stanovené postupy vyhlášky, čím sa pre zákazníkov zjednodušil celý proces. „Údaj o 6300 úspešne dokončených zmenách potvrdzuje, že vyhláška vytvorila funkčný rámec pre riadenú zmenu poskytovateľa internetu. Zavedenie nových pravidiel vždy vyžaduje obdobie adaptácie, čo vidíme aj v počte zamietnutých žiadostí,“ uviedol predseda úradu Ivan Marták.
Preto budú na základe skúseností z aplikačnej praxe a získaných dát analyzovať možnosti, ako proces optimalizovať. „Naším cieľom je efektívnejšia regulácia, ktorá minimalizuje prekážky pre zákazníkov aj pre operátorov,“ dodal Marták.
Úrad v priebehu tohto roka zaznamenal verbálne pripomienky operátorov k vyhláške, ktoré vznikli na základe niekoľkomesačnej aplikačnej praxe, odkedy je vyhláška v platnosti.
„Úrad v súčasnej dobe nevylučuje, že relevantné pripomienky operátorov môže zohľadniť v rámci možnej novelizácie vyhlášky,“ priblížila Volfová. „Cieľom úprav by tak bolo zabezpečiť plynulejší proces zmeny internetového operátora, prinášajúc väčší komfort pre zákazníkov a zároveň lepšiu aplikovateľnosť pre poskytovateľov internetu,“ uzavrela.
