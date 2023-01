Regulovanú cenu elektriny na 2024 ÚRSO určí z cien v 2. a 3. štvrťroku

Bratislava 25. januára (TASR) – Výšku regulovanej ceny elektriny na rok 2024 určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z cien na burze v 2. a 3. štvrťroku tohto roku. Pre TASR to v stredu uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



Úrad sa dostal pod paľbu kritiky od opozičných politikov, ale napríklad aj od dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana, za zmenu rozhodujúceho obdobia v minulom roku z prvého polroka na august a september, kedy boli ceny elektrickej energie najvyššie. Regulovaná cena silovej elektriny sa tak vyšvihla až na takmer 550 eur za megawatthodinu (MWh).



"Čo sa týka tohto roka, v prípade elektriny má úrad zámer legislatívnou úpravou určiť referenčné obdobie v termínoch druhý a tretí kvartál roka 2023," uviedol Igaz. ÚRSO zdôraznil, že minuloročným rozhodnutím zmeny referenčného obdobia ušetril štátu približne dve miliardy eur, čím zásadne znížil ceny elektriny pre domácnosti. "Ak by totiž dodávatelia nakúpili elektrinu na burzách počas vtedy platného referenčného obdobia za prevládajúce vysoké trhové ceny a následne by po avizovanej implementácii memoranda túto zbytočnú drahú elektrinu musel kompenzovať štát, výška kompenzácií by bola takmer dve miliardy eur," priblížil Igaz.



Predseda ÚRSO Andrej Juris v stredu po zasadnutí vlády dodal, že ceny elektriny pre domácnosti v budúcom roku závisia od dodávok silovej elektriny za znížené ceny od Slovenských elektrární. "Asi najzákladnejšia informácia, ktorá bude domácnosti a ďalších zraniteľných odberateľov zaujímať je, či bude elektrina avizovaná zo Slovenských elektrární, tá zlacnená za 61,20 eura, k dispozícii aj na budúci rok," uviedol Juris "Či túto elektrinu dostanú dodávatelia k dispozícii, aby ju mohli premietnuť do cien a dodávať pre domácnosti, prípadne pre iné skupiny zraniteľných odberateľov," dodal Juris. V takom prípade by podľa neho akýkoľvek referenčný rámec od ÚRSO bol bezpredmetný.