Rehn: Dozrel čas na zníženie úrokových sadzieb ECB

Helsinki 27. mája (TASR) - Dozrel čas na zníženie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) v júni. Vyhlásil to v pondelok člen Rady guvernérov ECB a šéf fínskej centrálnej banky Olli Rehn. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Rehn je tak druhým predstaviteľom ECB, po hlavnom ekonómovi Philipovi Lanovi, ktorý v pondelok podporil vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb na budúci týždeň, čo naznačuje, že je to prakticky hotová vec.



Podľa neho banka predpokladá, že celková aj základná inflácia v eurozóne sa budú v nasledujúcom roku udržateľným spôsobom približovať k cieľu na úrovni 2 %.



Zopakoval tiež stanovisko ECB, že ďalšie rozhodnutia o menovej politike budú závisieť od prichádzajúcich údajov z eurozóny, a že Rada guvernérov bude postupovať na základe týchto údajov bez toho, aby sa zaviazala k určitej ceste.



Inflácia v eurozóne zostala v apríli stabilná na marcovej úrovni 2,4 %, pričom už siedmy mesiac po sebe sa pohybuje pod hranicou 3 %, a to aj napriek miernemu oživeniu v decembri. Údaje za máj budú zverejnené v piatok (31. 5.).



"Vďaka tomuto dezinflačnému procesu sa inflácia trvalo približuje k nášmu 2-% cieľu, a preto dozrel čas na uvoľnenie menovej politiky a začatie znižovania sadzieb v júni," napísal Rehn v prejave zverejnenom na internetovej stránke fínskej centrálnej banky.



Lane medzitým v rozhovore pre Financial Times povedal, že ak nedôjde k veľkým prekvapeniam, údaje, ktoré má banka aktuálne k dispozícii, stačia na to, aby sa úrokové sadzby zmiernili.



Tieto komentáre prichádzajú pred najbližším zasadnutím centrálnej banky 6. júna. Trhy vidia veľmi vysokú šancu na zníženie hlavnej sadzby ECB o štvrť percenta, zo súčasných 4 %.



V podobnom duchu sa v predchádzajúcich týždňoch vyjadrili viacerí predstavitelia ECB. Naznačuje to, že Európska centrálna banka bude pravdepodobne konať skôr ako americký Federálny rezervný systém (Fed), ktorý zvyčajne vedie pri rozhodovaní o menovej politike.



Minulý týždeň niekoľko silných ekonomických údajov v USA spôsobilo, že analytici Goldman Sachs posunuli svoju predpoveď zníženia úrokov Fedu z júla na september.



Zápisnice zo zasadania Fedu od 30. apríla do 1. mája poukázali na neistotu medzi predstaviteľmi ohľadom toho, kedy je správny čas na uvoľnenie menovej politiky.