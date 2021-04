Rehn: ECB musí zabezpečiť trvalé zotavovanie ekonomiky

Frankfurt nad Mohanom 8. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala zabezpečiť trvalé zotavovanie ekonomiky eurozóny po pandémii, než ukončí núdzové opatrenia na boj s koronakrízou, uviedol šéf fínskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn.



"Sme pripravení rekalibrovať naše nákupy tak, ako to bude potrebné, ale v tomto smere by som bol radšej opatrný," povedal Rehn v rozhovore pre CNBC. Dodal, že ECB musí počkať, kým uvidí trvalé zotavovanie, než začne utlmovať monetárne stimuly, keďže ich predčasné ukončenie by mohlo spôsobiť škody.



"Máme riziká smerom nahor aj nadol v závislosti od rýchlosti očkovania a veľkosti mutácií vírusu. V tomto kontexte je najlepším prístupom v menovej politike jednoducho zachovať pokoj a vydržať."



Rehnove vyjadrenia prichádzajú tesne po tom, čo guvernér holandskej centrálnej banky Klaas Knot povedal pre Reuters, že očakávané oživenie ekonomiky eurozóny v druhej polovici roka by mohlo ECB umožniť, aby v 3. kvartáli začala znižovať núdzové nákupy dlhopisov.



ECB v marci rozhodla, že zrýchli nákup dlhopisov v rámci svojho núdzového pandemického programu PEPP s rámcom 1,85 bilióna eur. Dôvodom boli obavy z rastu výnosov na vládnych dlhopisoch.