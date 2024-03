Rehn: ECB začala diskusiu o znížení úrokových sadzieb

Helsinki 15. marca (TASR) - Rada Európskej centrálnej banky (ECB) začala minulý týždeň diskusiu o tom, kedy znížiť úrokové sadzby. Uviedol to v piatok člen Rady guvernérov ECB a guvernér Fínskej centrálnej banky Olli Rehn. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a portálu businesstimes.



"Ak bude inflácia naďalej klesať podľa nášho odhadu, udržateľne smerom nadol k cieľu ECB (na úrovni 2 %), môžeme už pred letom začať pomaly uvoľňovať nohu z brzdového pedálu menovej politiky," uviedol Rehn.



Európska centrálna banka minulý týždeň ponechala náklady na pôžičky na rekordne vysokej úrovni, no jej predstavitelia naznačili, že sa pripravujú na prvé zníženie úrokových sadzieb.



Rehn v rozhovore pre fínske noviny Kauppalehti v súvislosti so znížením úrokových sadzieb ECB poznamenal tiež, že vplyv týchto opatrení sa začne prejavovať od budúceho roka. Predpokladá sa tak, že roky 2025 a 2026 budú dobré pre hospodársky rast.



Pokiaľ ide o výhľad fínskej ekonomiky, Rehn povedal, že je slabší, čo podľa neho prinesie "úpravy" zo strany vlády v podobe nových úsporných a daňových opatrení.