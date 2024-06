Rehn: Odhady, že ECB tento rok ešte dvakrát zníži sadzby, sú primerané

Helsinki 26. júna (TASR) - Očakávania investorov, že Európska centrálna banka (ECB) tento rok ešte dvakrát zníži úrokové sadzby, sú podľa člena Rady guvernérov Olliho Rehna primerané. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Rehn, ktorý je šéfom fínskej centrálnej banky, poznamenal tiež, že aj keď predstavitelia ECB musia zabezpečiť návrat inflácie v eurozóne k 2 %, nemali by príliš tlmiť ekonomickú aktivitu.



To vzhľadom na údaje z trhu znamená, že by mohlo dôjsť k ďalším dvom zníženiam sadzieb, takže kľúčová úroková sadzba by mohla byť na konci roka na úrovni 3,25 %.



ECB začala tento mesiac znižovať svoje úrokové sadzby po historickej sérii ich zvyšovaní, ktorej cieľom bolo skrotiť doteraz najhoršiu infláciu v eurozóne. Väčšina predstaviteľov banky je odvtedy opatrná, pokiaľ ide o vyhlásenia, čo sa bude diať ďalej. Majú totiž na pamäti nedávny strmý rast spotrebiteľských cien, zvyšovanie miezd a geopolitické trenice.



Hoci Rehn zdôraznil, že ECB sa vopred nezaviaže k žiadnej konkrétnej ceste, dal jasne najavo, že je rozumné očakávať ďalšie znižovanie úrokov.



"V prípade, že vidíme, že dezinflačný proces pokračuje a smeruje k nášmu strednodobému cieľu 2 %, potom je rozumné predpokladať, že budeme pokračovať v znižovaní sadzieb," povedal.



Napriek tomu, že inflácia v eurozóne sa v máji zrýchlila a dosiahla 2,6 %, Rehn sa domnieva, že opäť zamieri nadol, a pripomenul, že ECB "vždy vedela, že to bude hrboľatá cesta".



Pokiaľ ide o ekonomiku, Rehn povedal, že eurozóna "smeruje k postupnému oživeniu v tomto roku a jej rast by sa mal zrýchliť v budúcom a nasledujúcom roku". Zároveň však varoval pred prílišným zaťažovaním domácností a firiem.



Sadzby ECB sú podľa neho "stále celkom jasne na reštriktívnom území". Cieľom banky je však zabezpečiť, aby dezinflačný proces pokračoval, bez toho, aby ohrozila svoj primárny cieľ. Má totiž aj zodpovednosť podporovať plnú zamestnanosť, udržateľný rozvoj a vyvážený rast.



Rehn bagatelizoval nervozitu na trhoch, ktorú nedávno vyvolalo šokujúce rozhodnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o usporiadaní predčasných volieb. Tento krok bol v nedávnych prieskumoch medzi firmami z eurozóny označený za riziko pre hospodársku aktivitu.



Pripomenul, že hoci spočiatku po vyhlásení nových volieb došlo k nárastu výnosov z francúzskych dlhopisov, trh sa pomerne skoro stabilizoval.



Zdôraznil, že ECB naďalej veľmi pozorne sleduje situáciu a zatiaľ nie je potrebné uvažovať o intervencii.



Rehn opísal to, čo sa nedávno stalo vo Francúzsku, ako "precenenie" a odmietol názor, že by sa mohlo schyľovať k ďalšej dlhovej kríze.