Rehn: Útoky Trumpa na nezávislosť Fedu predstavujú globálne riziko
Autor TASR
Helsinki 28. augusta (TASR) - Útoky prezidenta Donalda Trumpa na americkú centrálnu banku (Fed) môžu mať výrazný globálny vplyv na finančné trhy a reálnu ekonomiku, varoval vo svojom prejave člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Olli Rehn. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Fed je najdôležitejšou menovou autoritou na svete. Kroky a vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa však v poslednom čase vzbudili obavy o jeho nezávislosť. Trump opakovane požadoval od šéfa Fedu Jeroma Powella výrazné uvoľnenie menovej politiky, nevyberavo ho kritizoval a vyhrážal sa mu prepustením. V pondelok (25. 8.) oznámil, že prepúšťa jednu z jej guvernérov Lisu Cookovú.
„Prezident Trump v skutočnosti už dlhší čas vyvíja silný tlak na americkú centrálnu banku, aby znížila úrokové sadzby,“ uviedol guvernér fínskej centrálnej banky.
Nezávislosť Fedu bola podľa Rehna od začiatku 80. rokov nedotknuteľným princípom. „Teraz je však tento princíp výrazne otrasený. Mohlo by to mať veľké reťazové globálne dôsledky pre finančné trhy aj reálnu ekonomiku,“ uviedol Rehn.
Európa by podľa neho mala prijať opatrenia na posilnenie globálnej dôvery v euro ako bezpečnej meny, aby sa zabránilo podobnému oslabeniu autonómie ECB. „Nie je náhoda, že inflácia v eurozóne je teraz na úrovni 2 %. Je to skutočne spojené s nezávislým rozhodovaním centrálnej banky,“ uviedol Rehn.
Globálna hegemónia dolára ako rezervnej meny je podľa Rehna odolná a nepovažuje jej rýchle oslabenie za pravdepodobné. „Hovorím to však s jednou dôležitou výhradou: ak by sa inštitucionálne základy dolára zrútili, myslím tým princípy právneho štátu a demokracie, ako aj občianske slobody, mohli by sme sa ocitnúť v inej situácii.“
