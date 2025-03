Rehn: Zvýšené výdavky na obranu podporia ekonomiku eurozóny

Helsinki 18. marca (TASR) - Hospodársky rast eurozóny už zasiahla obchodná vojna novej americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Ale očakávané prudké zvýšenie výdavkov na obranu by mohlo podporiť ekonomiku. Povedal to v utorok Olli Rehn, guvernér fínskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ekonomika eurozóny už dva roky vo všeobecnosti stagnuje a pribúdajú dôkazy, že obavy z obchodnej vojny s USA už brzdia podnikové investície aj výdavky spotrebiteľov, ktorí zostávajú opatrní.



Znížená podpora Ukrajiny zo strany Trumpovej administratívy predstavuje ďalšiu záťaž pre európsky blok, ktorý sa zaviazal pomáhať Kyjevu financovať obranu proti Rusku.



"Aj keď v bezpečnostnej situácii v Európe nie je veľa pozitívneho, očakávané zvýšenie výdavkov na obranu a investícií prinajmenšom podporí rast hrubého domáceho produktu (HDP) v strednodobom horizonte," povedal Rehn.



Toto zvýšenie by mohlo byť veľmi vítané, keďže celkový výhľad euroregiónu bol už pred obchodnými opatreniami zo strany USA utlmený.



"Americké clá a zvýšená neistota už majú nepriaznivý vplyv na vyhliadky hospodárskeho rastu v eurozóne v bezprostrednom a najbližšom období," dodal Rehn.



Hoci ECB nemôže vyriešiť problémy s konkurencieschopnosťou Európy, Rehn sa domnieva, že šesť znížení jej úrokových sadzieb od júna minulého roka vytvára "vítaný manévrovací priestor" pre domácnosti a firmy.



Odmietol však potvrdiť akékoľvek ďalšie škrty s odôvodnením, že výhľad je neistý a ECB si musí ponechať svoje možnosti otvorené.



Rehn zároveň poznamenal, že inflácia v eurozóne sa vyvíja "v podstate" v súlade s prognózami ECB a blíži sa k jej cieľu, ktorým sú 2 %.



Vlastné projekcie ECB, na ktoré sa odvoláva Rehn, zahŕňajú niekoľko ďalších znížení úrokových sadzieb v tomto roku za predpokladu, že sa ekonomika a inflácia budú vyvíjať podľa základnej projekcie.