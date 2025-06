Reicheová: Colný spor s USA stojí Nemecko milióny eur denne

Washington 22. júna (TASR) - Spor o clá so Spojenými štátmi stojí Nemecko každý deň milióny eur. Uviedla to nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová počas piatkovej (20. 6.) návštevy vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Viac ako 6000 nemeckých spoločností má výrobné závody v USA, vo všetkých 50 štátoch,“ povedala Reicheová a pripomenula, že v týchto závodoch pracuje vyše 900.000 ľudí. Cieľom jej návštevy v USA, ktorá sa skončila v sobotu (21. 6.), bolo podporiť prebiehajúce rokovania Európskej únie (EÚ) s USA o colných sadzbách.



Ministerka hovorila s kľúčovými hráčmi na americkej strane vrátane ministra financií Scotta Bessenta, ministra obchodu Howarda Lutnicka a amerického obchodného zástupcu Jamiesona Greera. Stretla sa tiež s podnikateľmi.



Americký prezident Donald Trump krátko po nástupe do funkcie v januári vyvolal obchodný konflikt, keď oznámil sériu ciel, a to aj na dovoz z EÚ.



Trump zaviedol clo vo výške 25 % na oceľ, hliník a autá zo zahraničia a plošné clá vo výške 10 % na zvyšný dovoz. Okrem toho plánuje tzv. recipročné clá pre krajiny, ktoré vykazujú prebytok v obchode s USA. Po turbulenciách, ktoré toto oznámenie vyvolalo na akciových a finančných trhoch, Trump tieto clá zatiaľ odložil do 9. júla, aby dal priestor rokovaniam. EÚ pritom pohrozil recipročným clom vo výške 50 %.