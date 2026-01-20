< sekcia Ekonomika
Reicheová: Eskalácia obchodného konfliktu s USA nie je v záujme Európy
Európa musí postupovať jednotne a koordinovane, uviedla Reicheová v utorok pre spravodajský portál The Pioneer.
Autor TASR
Berlín 20. januára (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová považuje za nevhodnú verejnú diskusiu o tvrdých opatreniach EÚ v reakcii na colné hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa v spore o budúcnosť Grónska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Európa musí postupovať jednotne a koordinovane, uviedla Reicheová v utorok pre spravodajský portál The Pioneer. „Hrozby sa mi zdajú nemiestne, pretože nevyhráme eskalujúci obchodný konflikt s USA,“ dodala. Trump by mohol jednostranne zaviesť clá voči členským štátom EÚ, ktoré majú veľmi odlišné záujmy, dodala ministerka. Reicheová vyjadrila podporu talianskej premiérke Giorgii Meloniovej, ktorá sa ponúkla, že bude vo vzťahu k Spojeným štátom vystupovať ako sprostredkovateľ s cieľom tlmočiť európsku pozíciu.
Taliansko sa nenachádza v skupine európskych krajín, ktorým Trump v spore o Grónsko hrozí dodatočnými clami. Trump oznámil, že od 1. februára zavedie clá na tovar z Nemecka a ďalších európskych štátov, ktoré odmietajú jeho snahu o získanie Grónska. Nemecký kancelár Friedrich Merz Trumpove hrozby kritizoval, zdržal sa však verejných úvah o protiopatreniach zo strany EÚ.
