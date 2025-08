Reicheová: Zbrojársky sektor je kľúč pre bezpečnosť i rast ekonomiky

Kassel 1. augusta (TASR) - Nemecký zbrojársky priemysel je „nevyhnutnou súčasťou“ odolnosti nemeckej ekonomiky a musí začať hrať kľúčovú úlohu ako v oblasti národnej bezpečnosti, tak v oblasti ekonomického oživenia. Povedala to v piatok nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová, podľa ktorej bol tento sektor dlho podceňovaný. Informovala o tom agentúra DPA.



„V minulých desaťročiach sme to pravdepodobne podcenili a dokonca aj po páde Berlínskeho múru do veľkej miery ignorovali, avšak už pred vojnou na Ukrajine bolo jasné, že naša krajina musí byť schopná sa brániť,“ povedala Reicheová počas návštevy zbrojárskej spoločnosti KNDS v Kasseli, kde sa vyrábajú tanky Leopard 2. Dodala, že ekonomická a bezpečnostná politika sú prepojené, pričom poukázala na to, že zbrojársky sektor vykazuje výrazný rast a je aktívny aj v oblasti inovácií.



Vzhľadom na súčasnú stagnáciu nemeckej ekonomiky by podľa ministerky zbrojárske firmy mohli pomôcť pri zvyšovaní výkonnosti nemeckého hospodárstva a Berlín aj plánuje v nasledujúcich rokoch výrazne zvýšiť výdavky na obranu. Tento týždeň nemecká vláda schválila rozpočtové plány na budúci rok, pričom nový dlh je naplánovaný na 174 miliárd eur. Približne polovica z tejto sumy má smerovať do dvoch osobitných fondov, a to pre infraštruktúru a obranu.