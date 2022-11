Bratislava 2. novembra (OTS) - Reklamné platformy dostupné na internete zahŕňajú sociálne médiá, vyhľadávače a sponzorské reklamy na webových stránkach. Optimalizácia pre vyhľadávače rieši služba nazývaná skratkou SEO, ideálne s garanciami prvej strany v neplatenom, organickom vyhľadávaní, na vopred definované kľúčové slová. Majitelia firiem by mali preskúmať svojich cieľových zákazníkov a určiť, kde je tento zákazník online, aby maximalizovali návratnosť investícií do reklamy. Reklama na internete sa môže umiestniť tam, kde trávi čas cieľová skupina vlastníka firmy. Reklamy vo vyhľadávačoch sa zameriavajú na konkrétne typy webových stránok, na ktorých sa môžu nachádzať spotrebitelia. Napríklad chovateľ, ktorý umiestni reklamu do vyhľadávacieho nástroja, môže nájsť svoju reklamu na webových stránkach s potrebami pre domáce zvieratá a krmivom pre domáce zvieratá alebo na webových stránkach zameraných na záchranu domácich zvierat. Facebook reklama je platforma, ktorá pomáha firme hypercieliť reklamu tak, aby obsahovala geografickú oblasť, vek, rodinný stav, príjem a záľuby potenciálnych zákazníkov.Mnohí majitelia malých podnikov si nemôžu dovoliť obrovské rozloženie mediálneho rozpočtu, ktoré funguje ako prístup k reklame. Keď sa počíta každé euro, reklama na internete umožňuje majiteľom firiem nastaviť si v priebehu času konkrétny rozpočet. Niektoré platformy umožňujú inzerentom minúť len 5 Eur za deň na testovanie kampane.Je dôležité poznamenať, že väčšie rozpočty často dostávajú preferenčné zoznamy a akcie spotrebiteľov uvidia rýchlejšie výsledky ako menšie rozpočty, ale koncept schopnosti zacieliť na publikum za malé množstvo peňazí a sledovať úspech je neprekonateľný.Tradičné reklamné metódy, ako sú televízne reklamy a reklamy v časopisoch, nemajú žiadny spôsob, ako sledovať úspešnosť vašej reklamy. Toto nie je efektívny model pre majiteľov firiem. Reklamy na internete umožňujú sledovanie návštevnosti, konverznej cesty od začiatku do konca. Google reklama sa nastavuje v Google ads a webová analytika sa analyzuje v Google Analytics, informuje vlastníkov firiem, koľkokrát bola reklama umiestnená a koľko ľudí ju videlo. Vlastníkom firiem poskytuje mieru prekliknutia (CTR), ktorá im hovorí, koľkokrát bola reklama otvorená. Odtiaľ vám analýza webových stránok môže povedať, ako dlho osoba zostala na webovej stránke, a sledovať počet predajov.Majitelia firiem môžu pri dolaďovaní reklamy zvážiť CTR aj predajné konverzie. Ak na reklamu klikne veľa ľudí, no nekúpia, problém je s jazykom, vzhľadom alebo cenou predávaného sortimentu. Ak na reklamu neklikne veľa, ale každý, kto klikne, kúpi, vlastník firmy chce zvážiť testovanie iných reklám, aby zistil, či dokážu zvýšiť návštevnosť, ktorá vedie k predaju.Rozdelené testovanie používa dve rôzne reklamné stratégie a porovnáva výsledky. Tento proces sa tiež nazýva A/B test, pri ktorom porovnávate výsledky z reklamy A a reklamy B. Rozdiel medzi týmito dvoma reklamami môže spočívať v jednoduchom štýle verzie reklamy, aby ste zistili, ktorá z nich upúta viac pozornosti. Test by sa mohol pozrieť aj na mierne odlišné demografické informácie alebo mierne zúžené alebo rozšírené informácie o cieľovom spotrebiteľovi.Jedna reklama môže byť napríklad zacielená na manželské páry vo veku 35 až 45 rokov. Túto reklamu možno otestovať na cieľovom publiku manželských párov vo veku 35 až 50 rokov. Rozdiely sú zvyčajne nepatrné, ale keď inzerenti sledujú analýzy, môžu zistiť, kde môžu maximalizovať svoje náklady na reklamu.