Rekonštrukcia cesty I/51 pri Bielej Hore si vyžiada obmedzenia

Senica 27. marca (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) rozbieha rekonštrukciu cesty I/51 v úseku Biela Hora v okrese Senica. Práce sú súčasťou investičnej akcie Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v Trnavskom samosprávnom kraji, informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do novembra budúceho roka. Výška investície dosiahne 13 miliónov eur.



Práce na oprave cesty spočívajú v rozšírení súčasného telesa cesty vybudovaním oporných a zárubných múrov v celkovej dĺžke 2366 metrov a priemernej výške zhruba tri metre. V rámci stavby budú realizované aj stavebné úpravy odvodnenia vrátane vybudovania jedného nového priepustu.



Stavebné práce na ceste si vyžiadajú obmedzenia cestnej premávky od utorka 2. apríla, začnú sa o 9.00 h. Vozidlá s dĺžkou do 10 metrov vrátane autobusov hromadnej dopravy budú jazdiť jedným jazdným pruhom a premávku bude riadiť prenosná cestná svetelná signalizácia.



Odklon tranzitnej dopravy sa bude týkať vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka presahuje 10 metrov. Pre tieto vozidlá bude od 2. apríla uzavretý úsek cesty I/51 Jablonica - Trstín. Tranzitná doprava v úseku Trnava - Senica bude odklonená po diaľnici D2 - D4 - D1.



V smere od Trnavy bude obchádzka prvýkrát označená na diaľnici D1 - križovatka Piešťany. Nákladné vozidlá nad 10 metrov, ktoré by smerovali na Jablonicu, budú pokračovať v smere na Trnavu a od križovatky Trnava ďalej po D1 do Bratislavy. Vozidlá, ktoré prichádzajú od R1, budú taktiež smerované na Bratislavu. V Bratislave budú vozidlá pokračovať na D4 a R7 ku križovatke na D2 Kúty. Táto križovatka je zároveň prvá zo strany D2, kde je vyznačený odklon dopravy vozidiel nad 10 metrov.



Slovenská správa ciest žiada vodičov všetkých motorových vozidiel o ohľaduplnosť, ostražitosť s dôrazom na zvýšenú bezpečnosť, keďže stavba bude prebiehať počas premávky, upozornila Lukáčová.