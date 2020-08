Rekonštrukcia cesty medzi Partizánskym a Hradišťom budú pokračovať

Partizánske 29. augusta (TASR) - Rekonštrukčné práce na ceste druhej triedy medzi Partizánskym a Hradišťom sa začnú opäť v septembri. Dodávateľ ich musel prerušiť pre problémy s podložím, pokračovanie investície, ktorú pôvodne financovali z fondov Európskej únie, zabezpečí Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) už z vlastných zdrojov.



"My sme z cesty, ktorá je financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), odovzdali ešte začiatkom augusta do predčasného užívania časti v intravilánoch, čiže Veľké Bielice a Hradište, ktoré sú už úplne dokončené," spomenul predseda TSK Jaroslav Baška.



Keďže riadiaci orgán nesúhlasil s dodatkom zmluvy na extravilány, ktoré zahŕňajú i rekonštrukciu podložia, musel podľa neho kraj znova pristúpiť k obstarávaniu prác. "V obstarávaní sme ušetrili takmer 450.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Uskutočnilo sa elektronickou aukciou," ozrejmil. S prácami v extraviláne medzi Hradišťom a Veľkými Bielicami by mal dodávateľ začať v septembri. "Samozrejme, budeme potom žiadať i preplatenie týchto prác, ktoré vznikli s rekonštrukciou tejto cesty," dodal Baška.



"Ide sa do rekonštrukcie podložia alebo telesa vozovky a následne budú pokračovať práce súvisiace s projektom. To znamená, že ide o otázku niekoľkých mesiacov. Vodiči dostanú k dispozícii nový 7,1-kilometra dlhý úsek cesty, ktorá je najfrekventovanejšou v rámci TSK, pokiaľ ide o nákladnú dopravu," skonštatoval primátor Partizánskeho a podpredseda TSK Jozef Božik.



Prerušenie rekonštrukčných prác na ceste II/579 kritizovali niektorí krajskí poslanci, ktorí za problémami videli nekvalitnú projektovú dokumentáciu. Samosprávny kraj problémy s podložím, naopak, odôvodnil objektívnymi príčinami. V prvej verejnej súťaži získala zákazku spoločnosť Eurovia SK, ktorá ponúkla približne o polovicu nižšiu sumu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky.