Rekonštrukcia cesty medzi Prešovom a Petrovanmi za 2 milióny napreduje

Prešov 26. mája (TASR) - Rekonštrukcia frekventovanej cesty medzi Prešovom a Petrovanmi, ktorú Prešovský samosprávny kraj (PSK) odštartoval na jeseň 2024, napreduje. Zhotoviteľ sa tu aktuálne sústreďuje na výmenu podložia, asfaltérske činnosti, ale aj práce na moste a troch priepustoch. Celkové náklady investičnej akcie predstavujú približne 2,4 milióna eur a kraj ich financuje cez Operačný program Slovensko. PSK má v pláne projekt ukončiť začiatkom roka 2026. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



Opravou prechádza 4690 metrov dlhý úsek so začiatkom za Prešovom v blízkosti križovatky ciest III/3445 a III/3446 a končiaci sa za obcou Petrovany v katastrálnom území Močarmany. Stavebné činnosti sa teda týkajú viacerých obcí, a to Petrovian, Záborského, Solivaru i spomínaných Močarmian.



„Aktuálne sa ich zhotoviteľ Eurovia SK pod dozorom Správy a údržby ciest PSK zameriava na výmenu podložia a realizáciu nových konštrukčných vrstiev zo štrkodrvy, mechanicky spevneného kameniva, ako i asfaltových vrstiev v intraviláne Petrovian. Súčasne realizuje práce na troch priepustoch a jednopoľovom mostnom objekte prevádzajúcom cestu ponad Záborský potok,“ uviedla Lehotská.



Činnosti na moste s dĺžkou premostenia vyše štyroch metrov a so samotnou dĺžkou viac ako 12 metrov zahŕňajú podľa jej slov zasunutie novej oceľovej klenbovej konštrukcie do existujúceho otvoru a jej osadenie na nové železobetónové základové bloky. Následne má ísť o vybudovanie nových krídel, dosypanie cestného násypu i zhotovenie novej konštrukcie priľahlej vozovky.



„Cesta prepájajúca obce Petrovany a Drienov na cestnú sieť vyššej triedy bude po rozsiahlej rekonštrukcii kvalitná, bezpečná a zaistí sa jej dlhšia životnosť. Počas trvania jej modernizácie tu naďalej platia dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a regulovaná prenosným dopravným značením a svetelným signalizačným zariadením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu,“ dodala Lehotská.