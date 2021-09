Dostupnosť Bošáckej doliny zlepší rekonštrukcia cesty tretej triedy

Zemianske Podhradie 9. septembra (TASR) – Zlepšenie dostupnosti Bošáckej doliny a lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami v prihraničnom regióne je hlavným cieľom rekonštrukcie cesty tretej triedy spájajúcej obec Zemianske Podhradie v okrese Nové Mesto nad Váhom so slovensko-českou štátnou hranicou. Na českej strane zrekonštruujú približne 3,5-kilometrový úsek začínajúci sa na štátnej hranici so Slovenskom.



„Je to projekt cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ, naším partnerom je Riaditeľstvo ciest Zlínskeho kraja. Rekonštruovaný úsek sa na slovenskej strane začína na hranici obce Zemianske Podhradie, končí sa v obci Nová Bošáca, jeho dĺžka je viac ako štyri kilometre a oprava by mala stáť viac ako milión eur,“ priblížil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.



Zhotoviteľom je spoločnosť Eurovia SK, na rekonštrukciu úseku má 46 dní. „Stavebné práce budú zahŕňať opravu mosta a ôsmich priepustov. Zrekonštruuje sa takmer 30.000 štvorcových metrov povrchu vozovky, na jeho obnovu sa použije približne 5850 ton asfaltu. Zároveň dôjde aj k výmene podložia a osadia sa nové zvodidlá v dĺžke 1065 metrov,“ skonštatoval riaditeľ spoločnosti Peter Tekeľ s tým, že všetky úpravy by mali prispieť aj k väčšej bezpečnosti motoristov.