Rekonštrukcia dvoch pavilónov žilinskej nemocnice začne vo februári

Žilina 14. októbra (TASR) - Rozsiahla modernizácia dvoch nemocničných pavilónov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina takmer za päť miliónov eur by sa mala začať vo februári budúceho roka. Priestory chirurgického a očného pavilónu bude môcť nemocnica zrekonštruovať vďaka prideleným financiám z plánu obnovy. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Podľa riaditeľa nemocnice Juraja Kaciana dlhodobo zápasia s nedostatočnými priestorovými kapacitami, ktoré ich výrazne limitujú pri realizovaní operácií a ďalších zdravotníckych výkonov. "Naša nemocnica je spádovou pre štvrť milióna obyvateľov. Napriek obrovskému spádu nie sme schopní vzhľadom na množstvo realizovaných výkonov a aktuálne priestorové podmienky s nedostatočným počtom sál skracovať čakacie doby. Schválenie tohto projektu je tak pre nás výnimočnou správou, pretože ide o kľúčovú investíciu do ďalšieho rozvoja našej nemocnice," poznamenal Kacian.



Projekt zahŕňa rozšírenie oddelení oftalmológie a otorinolaryngológie v očnom pavilóne o tri nové operačné sály vrátane rekonštrukcie izieb s lôžkovou kapacitou 12 lôžok. Pribudnú tiež dve nové operačné sály v priestoroch ARO chirurgického pavilónu a nový lôžkový výťah so schodiskom v existujúcich priestoroch nemocnice. V chirurgickom pavilóne sa zrekonštruujú izby s kapacitou 18 lôžok, pristaví sa únikové schodisko a lôžkový výťah.



"Vďaka rekonštrukcii pavilónov budeme môcť zlepšiť nielen vybavenie a podmienky na jednotlivých oddeleniach, ale modernizácia bude mať vplyv aj na energetickú účinnosť budov. Znamená to, že budeme môcť efektívnejšie hospodáriť a zároveň poskytovať pacientom vyšší štandard zdravotnej starostlivosti," doplnil ekonomicko-technický námestník FNsP Žilina Pavol Záň.



Návrh na zaradenie žilinskej nemocnice ako priamo určeného prijímateľa v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti schválila vláda na svojom minulotýždňovom výjazdovom rokovaní v Modre. Predpokladaná výška nákladov na realizáciu projektu je takmer päť miliónov eur s DPH. Ukončenie prác je naplánované na polovicu roka 2026.