Rekonštrukcia Makovického ulice bude Prievidzu stáť takmer 330.000 eur
Zhotoviteľom prác je spoločnosť Strabag.
Autor TASR
Prievidza 8. októbra (TASR) - Makovického ulica v Prievidzi prejde komplexnou rekonštrukciou. Do obnovy prístupovej cesty, chodníka a spevnených plôch samospráva investuje takmer 330.000 eur. S prácami začal dodávateľ v týchto dňoch.
Viceprimátor Michal Dobiaš priblížil, že rekonštrukcia bola dlhoročnou požiadavkou obyvateľov tejto ulice. „Chodníky, ktoré tvorili prístup do vchodov, boli v dezolátnom stave vrátane cesty. Bol tam problém i s otočným bodom pre autá a parkovaním,“ spomenul.
Rekonštrukcia bude podľa Dobiaša zahŕňať kompletnú výmenu vrstiev, mesto na novo spraví chodníky i cestu, dobuduje i niekoľko parkovacích miest na konci Makovického ulice. „Ide tak o komplexné riešenie podobne, ako to bolo pred troma rokmi na Ulici V. Benedikta,“ podotkol.
Smerové vedenie miestnej cesty, ako aj chodníka a spevnených plôch na kontajnery zostane v pôvodnom usporiadaní. „V rámci cesty dôjde k výmene obrubníkov a vrstiev krytu. V miestach, kde je v súčasnosti zatrávňovacia dlažba, budú vytvorené nové vrstvy cesty. Chodník a spevnená plocha na kontajnery budú rekonštruované v celej hrúbke vrstiev aj s parkovými obrubníkmi,“ konkretizovala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
Predpokladaná hodnota zákazky vo verejnej súťaži bola na úrovni 680.000 eur. „Vďaka transparentnému verejnému obstarávaniu sa nám ju podarilo znížiť na 329.640 eur,“ ozrejmil viceprimátor.
Zhotoviteľom prác je spoločnosť Strabag. Podľa zmluvy musí ukončiť dielo do 100 dní od nadobudnutia jej účinnosti, teda najneskôr do konca decembra. „Stavebné práce realizuje spoločnosť v celom úseku predmetnej ulice a z bezpečnostných dôvodov si vyžiadajú postupné uzavretie Makovického ulice vrátane priľahlých parkovacích miest, obmedzenia sa budú týkať aj chodníkov,“ dodala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
