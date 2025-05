Rekonštrukcia mosta pri Zbudzi čaká na financovanie

Zbudza 21. mája (TASR) - Most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza v okrese Michalovce čaká komplexná rekonštrukcia. Projekt má stavebné povolenie, pričom doprava na moste je obmedzená už od júna 2023. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná, most je v havarijnom stave a zaradený do 7. stupňa.



„Aktuálne bezpečnostné opatrenia sú v súlade s odborným posudkom stavebno-technického stavu mosta. Každé dva týždne sa realizujú prehliadky mosta, na základe ktorých možno konštatovať, že k zmenám stavu nedochádza,“ doplnila hovorkyňa.



Samosprávny kraj momentálne pripravuje podklady na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby. Termín začiatku prác bude závisieť od zabezpečenia financovania. „V súčasnosti hľadáme spôsoby financovania tejto rekonštrukcie,“ spresnila Strojná.



Predpokladané náklady projektu sú 2,9 milióna eur s DPH. Podľa projektovej dokumentácie by samotná rekonštrukcia mala trvať najviac 200 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.