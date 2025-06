Rekonštrukcia mosta v Kotešovej bude stáť takmer 264.000 eur

Kotešová 5. júna (TASR) - Po vyše 60 rokoch sa dočká rekonštrukcie most ponad potok Rovnianka na ceste II/507 v obci Kotešová v okrese Bytča. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na rekonštrukciu vynaloží 263.819 eur, pričom stavebné práce by mali trvať štyri mesiace. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Most bol vybudovaný v roku 1961 a aktuálne je zaradený do šiesteho stavebno-technického stupňa s hodnotením veľmi zlý. „Nosná konštrukcia mosta je narušená zatekaním, a to predovšetkým v jej krajných častiach, poškodené sú aj rímsy mosta a oceľové zábradlia sú skorodované,“ priblížila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.



Rekonštrukcia mosta zahŕňa odstránenie mostného zvršku, vybudovanie novej spriahajúcej dosky na pôvodnej nosnej konštrukcii, kompletnú výmenu izolácie, novú konštrukciu vozovky, ako aj nové rímsy a oceľové zábradlie. Súčasťou stavebných prác bude aj čiastočná obnova a sanácia spodnej stavby mosta.



„Našou prioritou je zabezpečiť bezpečné a kvalitné cesty pre obyvateľov a návštevníkov kraja. Prostredníctvom tejto investície zvýšime komfort a bezpečnosť premávky na frekventovanom úseku medzi Bytčou a Veľkým Rovným,“ poznamenala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Doplnila, že v tomto roku nechá krajská samospráva opraviť aj niekoľko ďalších mostov, pričom preinvestuje takmer 2,5 milióna eur. „Je to napríklad most ponad rieku Rajčianka v Žiline, most ponad železničnú trať v obci Bešeňová, most cez potok Petrovička vo Veľkej Bytči či mosty v Štiavniku a Dúbrave. Ďalej je to most na zjazde z kruhového objazdu do mesta Liptovský Mikuláš, mosty v Slovenskom Pravne či v Zázrivej,“ dodala Jurinová.