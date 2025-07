Rekonštrukcia mosta v Podsuchej ide podľa plánu, potrvá do 31. októbra

Ružomberok 9. júla (TASR) - Rekonštrukcia mosta na ceste I/59 v osade Podsuchá neďaleko Ružomberka pokračuje podľa plánu. Ako informovala Lucia Prieberová z komunikačného oddelenia dodávateľskej spoločnosti Swietelsky-Slovakia, termín ukončenia výstavby je podľa zmluvy stanovený na 31. októbra 2025.



Doplnila, že práce prebiehajú v súlade so zmluvou o dielo, projektovou dokumentáciou a stavebným povolením. „Použité materiály si vyžadujú technologické prestávky a čas na zrenie, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie kvality a životnosti mosta. Skracovanie týchto procesov by mohlo negatívne ovplyvniť bezpečnosť a dlhodobú funkčnosť stavby,“ podotkla Prieberová.



Podľa jej slov bol pôvodný most v havarijnom stave a keďže jeho oprava nebola možná, bude nahradený novou konštrukciou. Tá je navrhnutá s využitím moderných technológií a materiálov, ktoré zabezpečia vyššiu odolnosť a dlhšiu životnosť stavby. Pri výstavbe sa uplatňujú technologické postupy garantujúce maximálnu bezpečnosť a kvalitu.



Stavebné práce na rekonštrukcii mosta sú na ceste I/59 medzi Ružomberkom a Donovalmi sprevádzané výraznými dopravnými obmedzeniami. „V úzkej spolupráci s Policajným zborom SR sa denne prijímajú opatrenia na skrátenie čakacej doby. Okrem svetelnej signalizácie je v exponovaných časoch doprava regulovaná aj pracovníkmi spoločnosti, vždy s ohľadom na bezpečnosť na stavenisku,“ dodala Prieberová.