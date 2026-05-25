Pondelok 25. máj 2026
Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov má byť hotová do konca marca 2027

Bratislava 25. mája (TASR) - Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku, ktoré sídli v Martine, má byť hotová najneskôr do konca marca 2027. Vyplýva to zo zmluvy medzi Slovenským národným múzeom a zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Kontrakt evidujú v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), oznámenie o výsledku obstarávania zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Zhotoviteľom bude firma BM-MONT z Čadce, hodnota zákazky je vo výške 439.910 eur bez DPH, financovať ju budú z Programu Slovensko, národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu (NP NKP). Zhotoviteľ sa v zmluve o dielo zaväzuje práce dokončiť do ôsmich mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr do 31. marca 2027.

Predmetom prác je komplexná rekonštrukcia objektu vrátane úprav exteriéru na účel stavebnej záchrany budovy (havária strechy a vlhkosť v pivničných priestoroch), zvýšenia bezpečnosti objektu a zlepšenia návštevníckej prevádzky.
