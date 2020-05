Rekonštrukcia oblúkového mosta v Rakovej si vyžiada vyše 624.000 eur

Raková 16. mája (TASR) – Nevyhovujúci stavebno-technický stav je dôvodom rekonštrukcie oblúkového mosta v Rakovej v okrese Čadca, ktorá sa začala v týchto dňoch. Investícia za viac ako 624.000 eur je podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martiny Remencovej financovaná zo zdrojov Európskej únie.



Doplnila, že stavebné práce by mali trvať zhruba desať mesiacov. "V súčasnosti využíva mostný objekt automobilová a cyklistická doprava aj chodci. Pred rekonštrukciou vybudujeme obchádzkovú trasu a lávku súbežne s jestvujúcim mostom. Rekonštrukcia mosta a výstavba lávky sa uskutoční za obmedzenia premávky v niekoľkých etapách," povedal riaditeľ odboru dopravy Úradu ŽSK František Ďuračinský.



"Na moste sa odstránia všetky časti mostného zvršku, zábradlie, rímsy, kamenné obrubníky, vozovka vrátane izolácie, mostné odvodňovače i mostné závery. Po skončení rekonštrukcie bude pešia, prípadne cyklistická doprava presmerovaná na lávku a most bude slúžiť len pre automobilovú dopravu," dodala hovorkyňa ŽSK.



Rekonštrukcia mosta v Rakovej je súčasťou projektu Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3, ktorý sa realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK. "V rámci projektu ŽSK opraví okrem mosta v Rakovej aj ďalších sedem mostov v katastrálnych územiach Makov, Vysoká nad Kysuckou, Staškov a tiež viac ako jeden a pol kilometra cesty II/487 vo Vysokej nad Kysucou a Podvysokej," uviedla Remencová.



"Mimoriadna situácia okolo nového koronavírusu nemala výrazný vplyv na veľké eurofondové investície v našom kraji. Okrem tohto projektu máme schválené prostriedky na ďalšie štyri projekty na cesty, ktoré sú aktuálne v procese verejného obstarávania a dva projekty dobiehajú z minulého roka," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Po zimnej prestávke pokračujú aj dve veľké rekonštrukcie ciest z eurofondov. "Prvou z nich je modernizácia cesty medzi Turzovkou a Semetešom, kde sa v rámci projektu opraví viac ako štvorkilometrový úsek cesty. Druhou je oprava cesty medzi Vitanovou a Oravicami, kde sa dokopy vymení viac ako šesť kilometrov dlhý úsek a opraví jeden most. Tieto dva projekty budú stáť viac ako tri milióny eur," uzavrela Remencová.