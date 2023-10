Rekonštrukcia oporného múru v Jasenove bude stáť viac

Jasenovo 12. októbra (TASR) - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) zaplatí za rekonštrukciu oporného múru na ceste druhej triedy v Jasenove v okrese Turčianske Teplice vyššiu sumu. Zvýšenie ceny diela na viac ako 378.000 eur si vyžiadali práce navyše. Informáciu zverejnili cestári vo vestníku verejného obstarávania.



"Počas odstránenia vrchnej časti oporného múru stavebného objektu sa zistilo, že časť múru, ktorá mala zostať zachovaná a mala byť do nej ukotvená nová horná časť múru, je v takom stave, že navrhované kotvenie by nedokázalo zabezpečiť súdržnosť starej a novej časti," ozrejmili cestári. Projektant tak podľa nich navrhuje hornú časť múru nekotviť, ale pred súčasný oporný múr zrealizovať gravitačnú dobetonávku oporného múru, ktorá bude osadená pred a na pôvodnej zachovanej časti.



SC ŽSK mala pôvodne za práce zaplatiť 359.544,85 eura, po započítaní prác navyše a odpočítaní nezrealizovaných prác zaplatia 378.830,48 eura.



Vybraná firma zabezpečuje rekonštrukciu oporného múru a záchytného bezpečnostného zariadenia v intraviláne a extraviláne obce. Zákazku rozdelili cestári na štyri stavebné objekty. "Múry sú na viacerých miestach zdegradované a rozpadnuté. Rímsa, ak je prítomná, je z monolitického betónu a je v zlom stave. Cestné zábradlie je skorodované, uvoľnené a miestami mechanicky poškodené," opísala stav pred časom SC ŽSK.



Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť Unistav Teplička so sídlom v Tepličke nad Váhom. Dokončiť ich má do polovice novembra.