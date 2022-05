Rekonštrukcia plavárne v Michalovciach si vyžiada zvýšenie rozpočtu

Michalovce 23. mája (TASR) – Komplexná rekonštrukcia mestskej plavárne, s ktorou v Michalovciach začali v septembri minulého roka, si vyžiada druhé zvýšenie rozpočtu. Pre potrebu zmeny skladby konštrukcie druhého nadzemného podlažia sa cena o dielo zvýšila o takmer 200.000 eur bez DPH. Vyplýva to z druhého dodatku k zmluve so spoločnosťou Sytiq, zverejnenom v centrálnom registri zmlúv.



O potrebe zvýšenia ceny za rekonštrukciu plavárne sa hovorí už v prvom zmluvnom dodatku z decembra 2021, ktorým sa pôvodný rozpočet vo výške takmer 2,65 milióna eur bez DPH pre potrebu demontáží viacerých prevádzkových systémov zvýšil o necelých 50.000 eur bez DPH. Problémom sa ukázala byť statika objektu. "Je nutné zrealizovať sanáciu strešných panelov a následne reprofilovať kryciu vrstvu, reprofilovať povrch väzníkov nad bazénovou halou, odstrániť všetky vrstvy podlahy na druhom podlaží a zameniť pôvodne plánované murované priečky na tomto podlaží za sadrokartónové. Taktiež bude potrebné ošetriť výstuž a obnoviť kryciu vrstvu dolnej strany stropnej dosky nad prvým nadzemným podlažím," informovalo následne mesto na svojom webe.



Rekonštrukcia mestskej plavárne by aj napriek vzniknutým prácam navyše podľa informácií samosprávy mala byť ukončená počas roka 2023.